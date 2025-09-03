Em três dias, Serra registra cinco mortes no trânsito

Na foto, acidente registrado na RS-122, em Caxias, na manhã de segunda-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Serra registrou ao menos cinco mortes de trânsito entre a noite de domingo (31) e o final da tarde de terça-feira (2). O caso mais recente ocorreu na Rota do Sol, a RS-453, quando um homem de 40 anos morreu atropelado às margens da rodovia, em São Francisco de Paula, no km 226.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima era condutora de um Chevrolet Onix que estava parado no acostamento junto de um Chevrolet Celta, conduzido por uma mulher de 33 anos, no sentido São Francisco de Paula-Caxias do Sul.

O condutor de uma Chevrolet Equinox, que seguia também no sentido São Chico-Caxias, perdeu o controle do veículo e atropelou o motorista do Onix. A identidade dele não foi informada.

Ainda na terça, Laerson Tessari, 64, morreu em uma colisão entre uma caminhonete Jeep Compass e um caminhão na BR-116, em Vacaria. O acidente foi no km 26 da rodovia federal, próximo da saída para Lages, por volta de 14h40min desta terça-feira (2). Ele era proprietário da Zacote Móveis, empresa fundada em 2001. Na década de 1990 foi secretário municipal de Turismo de Bom Jesus.

No final da tarde de segunda-feira (1°), Itauana Schmoekel, 19, morreu após ser atropelada na RS-235, em Nova Petrópolis. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu no km 4 da rodovia, no bairro Piá. A motorista que causou o acidente alegou que tentou desviar de outro veículo quando perdeu o controle do carro. Com o impacto, a jovem foi arremessada para o outro lado da pista, onde foi atingida por um micro-ônibus.

Também na segunda, Lucas Spigolon, 43, morreu em um acidente que envolveu três veículos na RS-122, em Caxias do Sul. A colisão foi no início da manhã, no km 74. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Clio seguia no sentido Caxias do Sul-Farroupilha quando, por motivos desconhecidos, colidiu com os outros dois veículos que seguiam no fluxo contrário, uma Hyundai Tucson e um Chevrolet Celta. Outras duas pessoas ficaram feridas.