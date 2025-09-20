Geral

Dia do Gaúcho
Em clima de retomada e orgulho das tradições, desfile Farroupilha leva milhares às ruas de Caxias do Sul

Evento ocorreu na tarde de sábado (20) na Rua Sinimbu e contou com 600 dançarinos e tradicionalistas, além de cem cavalarianos

Gabriela Alves

