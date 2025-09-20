Em clima de retomada e orgulho das tradições, desfile Farroupilha leva milhares às ruas de Caxias do Sul

Tradicionalismo tomou a rua Sinimbu neste sábado (20). Porthus Junior / Agencia RBS

O sentimento de retomada, misturado com saudade e orgulho da tradição, tomou as ruas centrais de Caxias do Sul na tarde deste sábado (20), para celebrar o dia do Gaúcho. Nem mesmo a chuva, que caía fina do céu, impediu que milhares de pessoas se reunissem para prestigiar o Desfile Farroupilha, que voltou a ocorrer após dois anos de hiato em função do clima.

Às 14h25min, o desfile começou com saudações ao público, autoridades e prendas e peões. A execução do Hino Rio-grandense foi um dos momentos de emoção, com o público entoando os versos.

A Chama Crioula, símbolo máximo dos Festejos Farroupilha, e que foi acesa em Caxias no dia 15 de agosto, foi conduzida pelo cavaleiro Romeu Pasquali e entregue ao coordenador da 25ª RT do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Rodrigo Ramos, e ao prefeito Adiló Didomenico. O público aplaudiu o momento da entrega.

Prendas e peões dos CTGs caxienses foram seguidos das forças de segurança da Brigada Militar, com integrantes de divisões como o 4º Batalhão de Choque e da 2ª Cia de Polícia Ambiental.

Depois, as raízes afro-gaúchas foram representadas por meio da história dos Lanceiros Negros, homens escravizados que foram recrutados para lutar ao lado das elites gaúchas em troca de liberdade.

Ao som de Valsa, Maçanico, Chote Assim Deus Fez a Lua e Chico Sapateado, cerca de 600 pessoas desfilaram desde a Rua Vereador Mario Pezzi até a Dr. Montaury na Sinimbu. Eram integrantes dos CTGs Estancieiros do Laço, Campo dos Bugres, Chegando no Rancho, Rancho de Esperança, Negrinho do Pastoreio, Os Carreteiros, Herdeiros da Tradição, Galpão Prazer de Gaúcho, Sinuelo, Velha Carreta, Rincão da Lealdade, Ginetes da Tradição, Paixão Cortes e Heróis Farroupilhas.

A chula, dança em que homens realizam sapateados sobre uma lança em desafios de habilidade, arrancou gritos e aplausos do público, que acompanhou atento os movimentos dos peões.

Por fim, os cerca de cem cavalarianos desfilaram ao som da música Cavaleiros da Paz. A Chama Crioula foi devolvida aos cavalarianos pelo prefeito e pelo coordenador da 25ª RT do Movimento Tradicionalista Gaúcho e levada de volta aos Pavilhões da Festa da Uva.

Tradição de mãe para filho

Bruna levou o filho Mateo José ao desfile Farroupilha. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem acompanhava com olhares atentos o desfile Farroupilha neste sábado era a historiadora Bruna Buchebuan e o filho de três anos Mateo José. Apaixonada pela cultura gaúcha desde o berço, Bruna quer passar para o filho os valores do RS:

— Para mim é desde berço, e ele também. Já saiu de pilcha da maternidade. Futuramente, eu quero colocá-lo em um CTG também, como eu participei. Porque eu acredito, lá tu aprende várias diretrizes que vai levar para a vida. Ensinamentos de respeito aos mais velhos, que atualmente falta bastante, a questão de honrar as suas tradições, postura dentro de sala de aula também, coisas que tu leva pra vida — resume.

Programação dos Festejos segue até domingo

A programação dos Festejos Farroupilhas 2025 tem como tema "Ondas curtas, para uma história longa - o Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa". A programação ocorre até 21 de setembro, no Parque de Eventos da Festa da Uva.

Aos finais de semana, a entrada custa R$ 15 e dá acesso às apresentações e bailes previstos no dia.

20 de setembro – Sábado

17h: Festival Gildo de Freitas – Festival de Trovadores

21h30min: Grupo Macuco

23h: Baile com Grupo Cordiona

21 de setembro – Domingo