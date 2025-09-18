Em Caxias, Comenda Medalha Irmãos Bertussi reconhece quatro personalidades que prestam serviços em prol da cultura tradicionalista gaúcha

Robison Boeira, Rafael De Boni, Shirlei Paravisi e Rubens Tissot, em solenidade nos pavilhões da Festa da Uva. Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

Celebrando o Dia do Gaúcho, no dia 20 de setembro, e à cultura tradicionalista, na quarta-feira (17) foi realizada mais uma edição da Comenda Medalha Irmãos Bertussi, promovida pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. A solenidade ocorreu, pela segunda vez, no palco principal dos Festejos Farroupilhas, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

A primeira edição ocorreu em 2010. A Comenda Medalha Irmãos Bertussi contempla pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços em prol da cultura tradicionalista gaúcha, no âmbito de Caxias do Sul. A distinção especial se destina a quem se destaque na defesa do tradicionalismo, em âmbito estadual ou nacional.

Neste ano, quatro personalidades foram reconhecidas pela contribuição à preservação e à valorização da cultura gaúcha. São eles: Robison Boeira, Rubens Tissot, Shirlei Paravisi e Rafael De Boni (veja os perfis abaixo), esse último agraciado com a comenda especial, destinada a quem se destaca na defesa do tradicionalismo em âmbito estadual ou nacional.

A escolha dos nomes se deu por meio de uma comissão especial, que contava com a participação de um representante da Coordenadoria Regional Tradicionalista, Rodrigo Macedo Ramos; um representante indicado pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de Caxias do Sul, Nicanor Castilhos; um representante indicado pelos Piquetes de Laçadores do município, Gilson Boff; os vereadores Alexandre Bortoluz (PP), Marisol Santos (PSDB) e Rafael Bueno (PDT).

Conheça os homenageados:

Shirlei Paravisi

A jornalista Shirlei Paravisi é apresentadora do Jornal do Almoço na Serra e editora-chefe da RBS TV Serra. Daniela Camargo / Divulgação

Jornalista formada pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada em Jornalismo, Gestão e Empreendedorismo pela ESPM. Iniciou a trajetória na RBS TV Caxias em 1994, como estagiária, e hoje atua como apresentadora do Jornal do Almoço na Serra e editora-chefe da RBS TV Serra.

No tradicionalismo, Shirlei construiu uma trajetória marcante: foi 1ª Prenda Juvenil do CTG Imigrantes e Tradição; 1ª Prenda Juvenil da 25ª Região Tradicionalista; e 1ª Prenda Juvenil do Estado, no período de 1990/1991.

Robison Boeira

O professor de acordeão diatônico Robison Boeira. Prefeitura de Cotiporã / Divulgação

Construiu uma sólida carreira musical voltada ao tradicionalismo gaúcho, levando a cultura do Rio Grande do Sul para 11 países ao longo de sua trajetória. É professor de acordeão diatônico, instrumento que ensina com paixão a crianças, jovens e adultos, incentivando novas gerações a se aproximarem da música e da tradição.

Rubens Tissot

Rubens Tissot tem uma atuação forte dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

Tem uma atuação forte dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, com décadas de dedicação à preservação da cultura do Estado. Atuou como Capataz do CTG Imigrantes e Tradição, tornando-se, posteriormente, conselheiro do movimento entre 1999 e 2004. Em 2005, assumiu o cargo de diretor Artístico da 25ª Região Tradicionalista e, entre 2006 e 2010, exerceu a função de vice-coordenador regional. Anos depois, liderou o CTG Campo dos Bugres como patrão, de 2015 a 2018.

Rafael De Boni

O compositor, produtor, arranjador e multi-instrumentista Rafael de Boni. Bruno Todeschini / Agencia RBS