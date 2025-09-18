Geral

Festejos Farroupilhas
Notícia

Em Caxias, Comenda Medalha Irmãos Bertussi reconhece quatro personalidades que prestam serviços em prol da cultura tradicionalista gaúcha

Os homenageados foram Robison Boeira, Rafael De Boni, Shirlei Paravisi e Rubens Tissot

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS