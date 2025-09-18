Em Caxias, Comenda Medalha Irmãos Bertussi reconhece quatro personalidades que prestam serviços em prol da cultura tradicionalista gaúcha

Celebrando o Dia do Gaúcho, no dia 20 de setembro, e à cultura tradicionalista, na quarta-feira (17) foi realizada mais uma edição da Comenda Medalha Irmãos Bertussi, promovida pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. A solenidade ocorreu, pela segunda vez, no palco principal dos Festejos Farroupilhas, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.
A primeira edição ocorreu em 2010. A Comenda Medalha Irmãos Bertussi contempla pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços em prol da cultura tradicionalista gaúcha, no âmbito de Caxias do Sul. A distinção especial se destina a quem se destaque na defesa do tradicionalismo, em âmbito estadual ou nacional.
Neste ano, quatro personalidades foram reconhecidas pela contribuição à preservação e à valorização da cultura gaúcha. São eles: Robison Boeira, Rubens Tissot, Shirlei Paravisi e Rafael De Boni (veja os perfis abaixo), esse último agraciado com a comenda especial, destinada a quem se destaca na defesa do tradicionalismo em âmbito estadual ou nacional.
A escolha dos nomes se deu por meio de uma comissão especial, que contava com a participação de um representante da Coordenadoria Regional Tradicionalista, Rodrigo Macedo Ramos; um representante indicado pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de Caxias do Sul, Nicanor Castilhos; um representante indicado pelos Piquetes de Laçadores do município, Gilson Boff; os vereadores Alexandre Bortoluz (PP), Marisol Santos (PSDB) e Rafael Bueno (PDT).
Conheça os homenageados:
Shirlei Paravisi
Jornalista formada pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada em Jornalismo, Gestão e Empreendedorismo pela ESPM. Iniciou a trajetória na RBS TV Caxias em 1994, como estagiária, e hoje atua como apresentadora do Jornal do Almoço na Serra e editora-chefe da RBS TV Serra.
No tradicionalismo, Shirlei construiu uma trajetória marcante: foi 1ª Prenda Juvenil do CTG Imigrantes e Tradição; 1ª Prenda Juvenil da 25ª Região Tradicionalista; e 1ª Prenda Juvenil do Estado, no período de 1990/1991.
Robison Boeira
Construiu uma sólida carreira musical voltada ao tradicionalismo gaúcho, levando a cultura do Rio Grande do Sul para 11 países ao longo de sua trajetória. É professor de acordeão diatônico, instrumento que ensina com paixão a crianças, jovens e adultos, incentivando novas gerações a se aproximarem da música e da tradição.
Rubens Tissot
Tem uma atuação forte dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, com décadas de dedicação à preservação da cultura do Estado. Atuou como Capataz do CTG Imigrantes e Tradição, tornando-se, posteriormente, conselheiro do movimento entre 1999 e 2004. Em 2005, assumiu o cargo de diretor Artístico da 25ª Região Tradicionalista e, entre 2006 e 2010, exerceu a função de vice-coordenador regional. Anos depois, liderou o CTG Campo dos Bugres como patrão, de 2015 a 2018.
Rafael De Boni
Natural de Vacaria, encontrou em Caxias do Sul o ambiente musical que o impulsionou e consolidou como artista. Compositor, produtor, arranjador e multi-instrumentista, tem mais de três décadas dedicadas às músicas gaúcha e sul-americana. Ao longo da carreira, integrou e acompanhou diversos grupos e artistas, gravou CDs e DVDs premiados e participou de turnês nacionais e internacionais, incluindo duas nos Estados Unidos, representando com orgulho a cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil.