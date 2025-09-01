Geral

IDSC 2025
Educação, energias renováveis, saúde e trabalho são destaque do desenvolvimento sustentável na Serra

Municípios menores se notabilizam por alta pontuação no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), sendo avaliados com alto nível de desenvolvimento. Bento Gonçalves e Caxias do Sul, cidades de maior porte da região, precisam melhorar ações para elevar pontuação. Ambas foram classificadas com nível médio de desenvolvimento 

Tamires Piccoli

