Educação, energias renováveis, saúde e trabalho são destaque do desenvolvimento sustentável na Serra

A avaliação do índice aponta que 99% das cidades da região têm notas "alta" ou "muito alta" no âmbito da saúde. Ulisses Castro / Agencia RBS

Alto desenvolvimento em educação, saúde, trabalho digno e energias renováveis. Os dados divulgados pelo Índice de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis (IDSC), em agosto, apontam que municípios da Serra gaúcha têm avançado no desenvolvimento sustentável em âmbitos estratégicos.

Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) analisados pelo índice, dois se destacam: ODS 3 - Saúde de Qualidade; e ODS 7 - Energia Renováveis e Acessíveis. Praticamente todas as cidades da região tiveram notas que variam de "alta" e "muito alta" nesses objetivos.

Conforme a professora Ana Cristina Fachinelli, coordenadora do mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades Sustentáveis, os resultados positivos são reflexo da percepção dos gestores municipais da importância de segmentos essenciais.

— Num modo geral, os municípios têm se esforçado para promover a sustentabilidade, sobretudo nos campos que percebem o valor que possuem. Isso tem muito a ver com a identidade local, como podemos observar. Saúde, emprego e educação são temas que sempre permearam as prioridades da Serra — aponta.

Por outro lado, questões sociais e de cunho ambiental ainda são grandes desafios na região. De acordo com a avaliação do IDSC, praticamente todas as cidades locais tiveram notas "muito baixo" no ODS 15 - Proteger a Vida Terrestre.

No entanto, a professora pondera que as avaliações negativas têm interferências de outros fatores, que vão além das atividades das administrações.

— A gente sabe que quando se fala em preservação de áreas de mata, exige uma fiscalização. É um tema complexo e o desafio é grande. Mas é preciso, sim, melhorar a gestão do território e das áreas florestais na região.

Já o ODS 14 - Proteger a Vida Marinha foi classificado como "muito baixo" em 45 cidades da região. A nota, que leva em conta o índice de esgoto tratado antes de chegar a cursos d'água, tem ligação direta com outro grande desafio regional: a ampliação do esgotamento sanitário.

Ainda, é importante destacar que a base de dados do IDSC nesse objetivo leva em conta informações de 2013. Em Caxias do Sul, por exemplo, o tratamento de esgoto foi ampliado e atualmente atinge 46% da população. Logo, é possível que a nota do IDSC esteja desatualizada.

Caxias e Bento seguem o panorama regional

Maior município da região, Caxias do Sul teve como pontuação geral 52,83, sendo classificada como nível médio de desenvolvimento. Essa avaliação numérica leva em conta as notas dos 17 ODS – entenda mais sobre a avaliação do ISDC abaixo.

Entre os 17 ODS avaliados, a cidade teve notas "alta" ou "muito alta" em oito objetivos. Entre os índices avaliados nesses objetivos, a cidade se destacou com bons percentuais na mortalidade infantil e analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos. Já os desafios se concentram na alta taxa de homicídios e baixa cobertura vacinal.

Bento Gonçalves é apontada por classificação como uma cidade com nível médio de desenvolvimento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Bento Gonçalves pontuou 54,96, nota superior a Caxias. Contudo, a cidade também foi classificada no nível médio de desenvolvimento. Dos 17 ODS, teve notas "alta" ou "muito alta" em oito.

Entre os destaques do município, avaliados nos índices, estão o alto orçamento municipal para saúde, alto percentual de população atendida com abastecimento de água e elevada capacidade de recuperação de resíduos sólidos urbanos coletado seletivamente.

Os desafios, no entanto, foram identificados nas taxas de homicídios de jovens, baixa presença de hectares de áreas florestadas por habitante e a ocupação formal de pessoas com 16 anos ou mais.

Confira a classificação das cidades da região:

Cidades de pequeno porte em destaque

Classificação do IDSC coloca Cotiporã como a cidade mais sustentável da Serra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cotiporã, Montauri e União da Serra são as cidades mais sustentáveis da região, sendo todas classificadas com nível alto de desenvolvimento. Em média, os municípios possuem notas "alta" ou "muito alta" em 11 dos 17 ODS.

Para Zuleica Goulart, coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis, as cidades de menor porte, maioria no cenário nacional, têm conseguido avançar na agenda de sustentabilidade e se destacar devido a uma estratégia simples, porém eficiente: engajamento.

— A gente pode pensar que é uma questão de orçamento e, sim, precisamos observar esse ponto. É através do investimento que as melhorias são feitas. Mas também entendo que depende muito do compromisso e responsabilidade dos governantes locais com essas pautas — argumenta.

A conquista, conforme a professora Ana Cristina, é resultado direto do envolvimento das gestões municipais, que há anos têm se atentado para políticas alinhadas com os ODS.

— A gente observa uma preocupação com a sustentabilidade que não se restringe aos ODS. E os municípios, sejam eles pequenos ou grande, enxergam isso com muita clareza.

Como funciona o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC) é uma ferramenta que avalia o progresso dos 5.570 municípios do Brasil em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os ODS foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e integram a Agenda 2030, que prevê o desenvolvimento sustentável em escala mundial até o ano referenciado.

Os municípios recebem notas individuais para cada um dos ODS. Juntas, as notas geram uma média, que é a nota dada a cada município para formar a classificação geral.

Para isso, são analisados 88 indicadores de fontes públicas e oficiais nacionais. Esses indicadores são distribuídos entre os 17 ODS, cobrindo áreas como saúde, educação, renda, moradia, transporte, infraestrutura, igualdade de gênero e mudanças climáticas.

Veja quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis analisados pelo índice:

1 - Erradicar a pobreza

2 - Erradicar a fome

3 - Saúde de qualidade

4 - Educação de qualidade

5 - Igualdade de gênero

6 - Água potável e saneamento

7 - Energias renováveis e acessíveis

8 - Trabalho digno e crescimento econômico

9 - Indústria, inovação e infraestruturas

10 - Reduzir as desigualdades

11 - Cidades e comunidades sustentáveis

12 - Produção e consumo sustentáveis

13 - Ação climática

14 - Proteger a vida marinha

15 - Proteger a vida terrestre

16 - Paz, justiça e instituições eficazes

17 - Parcerias para a implementação dos objetivos