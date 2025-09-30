Edital para reforma do pórtico de Ana Rech, em Caxias do Sul, é publicado

O valor da contratação é de R$ 168.577,37 e a sessão pública esta marcada para 15 de outubro. Araz Incorporadora / Reprodução

O edital de licitação para execução da reforma do pórtico de acesso a Ana Rech, em Caxias do Sul, foi publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Município (DOM). O valor da contratação é de R$ 168.577,37 e a sessão pública está marcada para o dia 15.

De acordo com a secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), a obra terá o objetivo de conservar as características originais do pórtico, inaugurado há 35 anos na Avenida Rio Branco. O prazo para conclusão do serviço será de 60 dias após a seleção da empresa vencedora da licitação e a assinatura da ordem de início.

O projeto arquitetônico, elaborado pela empresa Araz Incorporadora em parceria com a Associação Amigos de Ana Rech (Samar), propõe manter a referência à fachada da igreja matriz do bairro, nas cores azul e branco. A ideia é que seja instalada uma imagem de Jesus Cristo, no centro, com um letreiro. A estrutura suspensa será feita de aço galvanizado revestido por placa cimentícia.

A revitalização também possui recurso de R$ 300 mil, proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa.

Colunas do pórtico apresentam pichações na base e estão com a pintura desgastada. Ulisses Castro / Agencia RBS

Conforme a Seplan, o cartão-postal de Ana Rech é um dos 12 pontos da cidade escolhidos para serem contemplados com iluminação cênica, por meio da concessionária Luz de Caxias do Sul. A tecnologia irá permitir a alteração das cores das luzes e embelezamento.

Atualmente, as colunas do pórtico apresentam pichações na base e estão com a pintura desgastada. A parte suspensa é de metal e está sem letreiro que identifique o nome do bairro ou qualquer tipo de mensagem de boas-vindas.