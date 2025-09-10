Dupla sertaneja Bruno & Marrone se apresenta em Bento Gonçalves neste sábado

Bento Gonçalves será palco de "Inevitável — A festa" da dupla sertaneja Bruno & Marrone, neste sábado (13), no Pavilhão E da Fundaparque. A abertura dos portões ocorrerá a partir das 19h30min. O show também contará com Dino Fonseca e Enzo Rabelo como atrações.
Os ingressos estão disponíveis em várias modalidades. Na arena, custam a partir de R$ 90 (+ taxas). O Open Bar, no sexto lote, custa R$ 320 (+ taxas). Já as mesas bistrô, para quatro pessoas, estão disponíveis a partir de R$ 1 mil (+ taxas).
As mesas diamante custam a partir de R$ 6 mil (+ taxas). Já as mesas ouro, a partir de R$ 5 mil (+ taxas). As mesas prata custam a partir de R$ 4 mil (+ taxas). E, mesas bronze, a partir de R$ 3 mil (+ taxas). Os bilhetes podem ser adquiridos no site Bem Ingressos.