Dupla sertaneja Bruno & Marrone se apresenta em Bento Gonçalves neste sábado

Bento Gonçalves será palco de "Inevitável - A festa" da dupla sertaneja Bruno & Marrone. Divulgação / Divulgação

Bento Gonçalves será palco de "Inevitável — A festa" da dupla sertaneja Bruno & Marrone, neste sábado (13), no Pavilhão E da Fundaparque. A abertura dos portões ocorrerá a partir das 19h30min. O show também contará com Dino Fonseca e ⁠Enzo Rabelo como atrações.

Leia Mais Festa Remember 80 no embalo dos sucessos dos anos 1980, 1990 e 2000

Os ingressos estão disponíveis em várias modalidades. Na arena, custam a partir de R$ 90 (+ taxas). O Open Bar, no sexto lote, custa R$ 320 (+ taxas). Já as mesas bistrô, para quatro pessoas, estão disponíveis a partir de R$ 1 mil (+ taxas).