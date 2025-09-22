Duas pessoas ficam feridas em engavetamento na RS-122, em Caxias do Sul

Duas pessoas, que não tiveram a identidade divulgadas, ficaram feridas em um engavetamento na RS-122, em Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente foi registrado na ponte sobre o arroio Tega, conhecida como ponte seca, e envolveu ao menos sete veículos.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas precisaram ser removidas das ferragens, mas, segundo a avaliação inicial, sem ferimentos graves.
O acidente envolveu dois caminhões, dois veículos Fiat Palio e uma motocicleta. Não foi informado em qual veículo estavam os feridos. Eles foram encaminhado a hospitais da região.
O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado para o atendimento da ocorrência por cerca de uma hora, mas foi liberado às 8h25min.