Duas pessoas ficam feridas em engavetamento na RS-122, em Caxias do Sul

A CSG, o Corpo de Bombeiros e o Comando Rodoviário da Brigada Militar atendem a ocorrência. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Duas pessoas, que não tiveram a identidade divulgadas, ficaram feridas em um engavetamento na RS-122, em Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente foi registrado na ponte sobre o arroio Tega, conhecida como ponte seca, e envolveu ao menos sete veículos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas precisaram ser removidas das ferragens, mas, segundo a avaliação inicial, sem ferimentos graves.

O acidente envolveu dois caminhões, dois veículos Fiat Palio e uma motocicleta. Não foi informado em qual veículo estavam os feridos. Eles foram encaminhado a hospitais da região.