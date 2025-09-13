Duas pessoas ficam feridas após colisão entre carro e motocicleta na RS-122, em Antônio Prado

Um homem de 21 anos e uma adolescente de 17 ficaram feridos após uma colisão entre a motocicleta que estavam com um carro na RS-122. O acidente foi registrado por volta das 8h45min no km 128 da rodovia estadual, em Antônio Prado.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, eles estavam em uma Kawasaki Ninja 250 que seguia no sentido Antônio Prado–Ipê, quando um Fiat Palio, que estava no acostamento, teria ingressado na rodovia para realizar retorno. O condutor da motocicleta não conseguiu evitar a colisão lateral.