Duas pessoas ficam feridas após chapa de alumínio cair de caminhão, atingindo carro na Rota do Sol

Segundo registro da PRE, o condutor do caminhão fugiu do local após perceber o acidente. As vítimas que estavam no automóvel foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Garibaldi e pelo Samu

