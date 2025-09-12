Duas pessoas ficam feridas após chapa de alumínio cair de caminhão, atingindo carro na Rota do Sol

Um homem e uma mulher ficaram feridos após o carro em que estavam ser atingido por uma chapa de alumínio. O caso aconteceu por volta das 15h30min desta sexta-feira (12), na RS-453, nas proximidades do trevo de Tamandaré, em Garibaldi.

Segundo o registro da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Citröen Cactus, com placas de Holambra (SP), no qual estavam o homem e a mulher, seguia pela Rota do Sol no sentido Farroupilha-Garibaldi.

Próximo do km 105, o automóvel foi atingido por uma chapa de alumínio que se desprendeu de um caminhão Mercedez Benz. O veículo, com placas de Caxias do Sul, seguia na pista no sentido contrário.

Após a queda da chapa, o condutor do caminhão, um homem de 58 anos, fez o retorno alguns metros à frente de onde o acidente aconteceu. Ele estacionou o caminhão sobre a via e ao constatar a situação, deixou o local e fugiu para uma área de mata próximo da rodovia.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Garibaldi e pelo Samu. A mulher foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves.