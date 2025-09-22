Dois municípios da Serra são contemplados no novo programa de assistência social do governo do RS 

O governador Eduardo Leite lançou o Programa Família Gaúcha na última quinta-feira (18). Vitor Rosa/Secom / Divulgação

Veranópolis e Muitos Capões foram contempladas com o programa "Família Gaúcha", uma iniciativa do governo do Estado voltada para reduzir as vulnerabilidades das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. No total, serão 44 beneficiados nas cidades.

O Programa Família Gaúcha surgiu na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) com a ideia de "reconstruir trajetórias de vida, especialmente daquelas famílias que enfrentam maiores situações de vulnerabilidade".

Com um investimento de mais de R$ 120 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), foi aberto um edital de adesão ao programa e de acordo com os critérios, o governo selecionou 92 municípios atingidos pelos eventos climáticos de 2024, incluindo as duas cidades da Serra, sendo 32 famílias em cada localidade, totalizando 10 mil beneficiados. Participantes do Programa RS Seguro e que estão dentro dos critérios do Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Rio Grande do Sul (IVF-RS) foram priorizados.

De acordo com dados do Cadastro Único (CadÚnico), o Estado tem atualmente cerca de 610 mil famílias vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita até R$ 218 mensais.

Em Muitos Capões, há 168 famílias que se encaixam no regramento do programa e em Veranópolis, são 128. Porém, os 44 beneficiados ainda serão selecionados a partir de um Comitê que será montado com órgãos dos municípios.

Como deve funcionar

É previsto pelo governo, mediante aprovação de lei, uma transferência de renda, por meio do Cartão Cidadão, de R$ 200 por unidade familiar, acrescida de R$ 50 para as que tiverem crianças na primeira infância (0 a 6 anos).

Ainda, a ideia é que um agente de desenvolvimento da família (ADF) atue em conjunto com as equipes técnicas dos municípios, coordenando esforços e mobilizando recursos para que cada beneficiado possa identificar caminhos possíveis para enfrentar suas vulnerabilidades sociais e ampliar as oportunidades.

Com isso, cada família será acompanhada por um agente, que atuará diretamente nas famílias selecionadas com base no IVF por 22 meses. Cada cidade deve receber um ADF, que já estão sendo contratados.

Para realização do acompanhamento e monitoramento de toda execução do programa, será utilizado um sistema próprio do governo, desenvolvido pela Sedes em parceria com a Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O Sistema do Programa Família Gaúcha permite a padronização do preenchimento das informações captadas pelos agentes e o histórico de evolução das famílias.