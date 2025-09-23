Geral

Em obras
Notícia

Dividida em dois prédios, nova cadeia de Caxias terá oito galerias, celas sem tomadas e ao menos 200 vagas para trabalho prisional

A capacidade total da estrutura é de 1.650 vagas masculinas. Previsão de conclusão é para o segundo semestre do ano que vem

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS