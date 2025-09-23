Dividida em dois prédios, nova cadeia de Caxias terá oito galerias, celas sem tomadas e ao menos 200 vagas para trabalho prisional

Trabalhos se iniciaram no último dia 12, com terraplanagem do solo para nivelamento e estabilidade do terreno. Porthus Junior / Agencia RBS

Com obras iniciadas há 11 dias, a nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III), na localidade do Apanhador, será dividida em dois prédios, com 117 celas em cada e capacidade total de 1.650 vagas masculinas. O projeto ainda prevê quatro galerias em cada estrutura, uma unidade básica de saúde, lavanderia, cozinha, parlatórios e espaços para ensino e trabalho. Os compartimentos destinados aos presos não terão tomada, aos moldes da Cadeia Pública de Porto Alegre, inaugurada no dia 10.

A construção é executada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, de Ivoti, com previsão de entrega contratual em até 18 meses. O investimento do governo estadual é estimado em R$ 261,9 milhões. Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, o projeto é similar ao da Penitenciária Estadual de Charqueadas II e III, inaugurada em 2023.

— Este presídio é fundamentado em três pilares. O primeiro é a segurança absoluta do servidor da polícia penal. O segundo é o rigor, a disciplina e a dignidade do cumprimento da pena. O terceiro pilar é a ressocialização, através do trabalho prisional, que são as Mãos que Reconstroem. Por isso, prevemos 200 vagas de trabalho prisional, num primeiro momento. Pretendemos ampliar futuramente — detalha o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Alvo de polêmicas na Capital, a ausência de tomadas nas celas será replicada na nova penitenciária da Serra. Segundo Pozzobom, as estruturas terão isolamento térmico que garantem que os detentos não sejam impactados com o frio ou o calor. Ele ainda pontua que, se necessário, haverá a instalação de umidificadores nas galerias.

— Sou radicalmente contra as tomadas. Não vai ter! A tomada não é pra ventilador, é pra usar celular. É isso que eles querem. Então, não vão levar. Tudo é uma questão de adaptação àquilo que vai tendo necessidade — reforça.

O formato de ocupação da nova cadeia ainda não está definido. Conforme o secretário, quem definirá as condições dos presos que serão encaminhados ao novo presídio é o setor de inteligência do sistema penal gaúcho. Em relação à mão de obra, há planejamento de chamamento de mais 1,2 mil servidores, para atuação nos novos presídios de Caxias, Rio Grande, São Borja, Passo Fundo e Alegrete.

A estrutura

Área construída: 25.335,78m², na localidade do Apanhador, ao lado da atual penitenciária.

O estabelecimento está divido em dois, o Pecs II e o Pecs III.

Cada prédio tem quatro galerias, com 24 celas em cada.

Cada um também possui 15 celas de inclusão/isolamento e seis celas destinadas aos presos trabalhadores, próximas à cozinha e à lavanderia.

Ao todo, a nova cadeia contempla 1.650 vagas masculinas.

Unidade básica de saúde.

Investimento: R$ 261,9 milhões.

Conclusão: segundo semestre de 2026.

Água tratada ao presídio

Em julho deste ano, o diretor-presidente do Samae, João Uez, entregou ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo o projeto de elaboração da rede de abastecimento de água do novo presídio. O orçamento é de R$ 4,5 milhões.

A autarquia implantará uma subadutora de 11.448 metros de extensão, a partir da Estação de Tratamento de Água Morro Alegre. A rede também poderá atender os moradores da região que optarem pela ligação de água.