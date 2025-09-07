Dez mil pessoas celebram o Desfile de 7 de Setembro na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul

Tempo firme contribuiu para retomada do evento. Na foto, a banda marcial do Colégio Emílio Meyer. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cerca de 10 mil pessoas ocuparam o centro de Caxias do Sul, na manhã deste domingo (7), para assistir e exaltar o orgulho de ser brasileiro. O tradicional Desfile de 7 de Setembro, data que relembra a Independência nacional, percorreu um trecho de cerca de 900m da Sinimbu, entre as ruas Do Guia Lopes e Garibaldi, enquanto o público se aglomerou nas calçadas para ver o espetáculo. A contagem oficial foi divulgada pela prefeitura.

Representando, principalmente, escolas e instituições militares, participaram 44 grupos — o equivalente a mais de 5 mil pessoas, totalizando 15 mil presentes. O protocolo teve início por volta das 9h, em frente à Praça Dante Alighieri, junto ao Monumento ao Duque de Caxias, de onde as autoridades acompanharam o cortejo.

O Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, abriu a encenação com guarda bandeira e banda marcial, que arrancaram os primeiros aplausos. Homenageando o imperador Dom Pedro II, a Escola Engenheiro Mansueto Serafini passeou pela Sinimbu com aproximadamente 150 pessoas.

— Estamos muito felizes de estar participando, nos preparamos desde o começo do ano. O 7 de Setembro é muito importante. Para a gurizada e as famílias é um momento fantástico — resume o diretor Tiago de Aguiar Cardoso.

Ijuçara Perera, coordenadora da banda do Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer há 10 anos, comemorou a retomada do desfile após edições passadas serem canceladas pelo mau tempo. O grupo, formado por 50 alunos e ex-alunos de até 21 anos, reproduziu um repertório que incluiu canções como Tema da Vitória e Asa Branca.

— Nosso lema é levar música e alegria aonde quer que a gente esteja. Ter o município nos assistindo e aplaudindo não tem preço, é maravilhoso — afirma a professora.

A aposentada Vera Luci Azevedo, 75, chegou cedo para conseguir um ponto privilegiado próximo ao gradil ao lado da Catedral Diocesana, para prestigiar o ato.

O ápice, para ela, foi a apresentação do Corpo de Lanceiros Negros de Caxias do Sul, que, ao homenagear esses combatentes da Revolução Farroupilha, promove o resgate histórico e a valorização da contribuição do povo negro na formação da identidade e cultura afro-gaúcha.

— O desfile é uma homenagem à nossa democracia e aos valores morais e cívicos, que estão esquecidos hoje. Temos que lutar pelo nosso país. Eu estudei na época da ditadura militar, então eu sei o que representa isso. É preciso trazer as crianças para a rua para respeitar a nossa bandeira, os nossos princípios e a nossa cultura — diz Vera.

Pela primeira vez na cidade, a causa animal ganhou espaço durante o Desfile de 7 de Setembro. O Departamento de Proteção Animal (DPA) da prefeitura, com apoio de voluntários e ONGs, levou 52 cães do canil municipal, com idade média de cinco a seis anos, para incentivar a adoção responsável. Quem tiver interesse, pode acolher um bichinho contatando o @dpacaxias no Instagram ou o telefone (54) 3901-1445, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

— Quanto mais animais são adotados, mais a gente consegue resgatar e auxiliar no dia a dia. Se 10 forem adotados aqui, liberamos 10 vagas para receber outros. É um trabalho que dependemos da sociedade — explica a coordenadora do DPA, Elisa Zanolla, que aponta para um total de 400 animais abrigados atualmente no canil.