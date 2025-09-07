Geral

Independência
Notícia

Dez mil pessoas celebram o Desfile de 7 de Setembro na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul

Representantes de instituições percorreram trecho de 900m da Sinimbu, entre as ruas do Guia Lopes e Garibaldi, enquanto o público se aglomerou nas calçadas para assistir ao espetáculo

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS