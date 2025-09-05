Desfile da Independência ocorre domingo em Caxias; veja as alterações no trânsito 

Desfile da Independência é neste domingo em Caxias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste domingo (7), em Caxias do Sul, ocorre o tradicional desfile cívico militar de 7 de Setembro, na Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul.

Com isso, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), realizará bloqueios na área central a partir das 7h30min, com previsão de liberação às 12h30min.

As ruas Garibaldi, Visconde de Pelotas, Marquês do Herval e Alfredo Chaves ficarão bloqueadas até o cruzamento com a Rua Os Dezoito do Forte. Já as ruas Andrade Neves e Pedro Tomasi terão bloqueio até o cruzamento com a Santos Dumont.

A Rua Sinimbu terá bloqueio total. As ruas Borges de Medeiros, Garibaldi e Guia Lopes ficarão interditadas até o cruzamento com a Avenida Júlio de Castilhos. A Rua Os Dezoito do Forte terá bloqueio parcial nos cruzamentos com as ruas Andrade Neves e Marechal Floriano.

Durante o desfile, os ônibus do transporte coletivo serão desviados para as ruas Marechal Floriano, Bento Gonçalves e Vereador Mário Pezzi. A previsão é de que o trânsito seja normalizado por volta das 12h30.