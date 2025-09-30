Geral

Bem-estar animal 
Notícia

Departamento de Proteção Animal resgata 36 gatos no bairro Madureira, em Caxias do Sul; saiba como adotar os animais 

Animais foram encaminhados para o Hospital Veterinário da UCS para avalição, castração e microchipagem 

Pioneiro

