Departamento de Proteção Animal resgata 36 gatos no bairro Madureira, em Caxias do Sul; saiba como adotar os animais 

Uma ação do Departamento de Proteção Animal (DPA) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmas) de Caxias do Sul, resultou no resgate de 36 gatos. O caso aconteceu nesta terça-feira (30) em uma residência do bairro Madureira.

O pedido para o resgate dos animais partiu de uma ONG. O nome da instituição não foi divulgado. Os gatos estavam na casa de uma senhora, que os mantinha juntos, sem castração e sem condições adequadas. Houve preocupação pelo risco de superpopulação de animais.

A equipe do DPA trabalhava no caso há cerca de 15 dias, inclusive a tutora já havia sido notificada. Os gatos foram resgatados na terça devido ao agendamento das castrações no Hospital Veterinário da UCS. Os animais ainda serão microchipados e passarão por avaliação.

Todos os bichos foram identificados e encaminhados para o atendimento veterinário. Após os procedimentos, eles estarão disponíveis para adoção. Do total, duas fêmeas e quatro filhotes já foram adotados.