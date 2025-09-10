Geral

Conectando culturas 
Notícia

De doces marroquinos a porcelanas que custam mais de R$ 1 mil: itens de diferentes países estão reunidos em shopping de Caxias do Sul

Pela primeira vez na cidade, Festival Artes do Mundo ocorre no Villagio Caxias até 28 de setembro, com entrada gratuita

Alessandro Manzoni

