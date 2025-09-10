De doces marroquinos a porcelanas que custam mais de R$ 1 mil: itens de diferentes países estão reunidos em shopping de Caxias do Sul

Oito países estão representados na primeira edição do Festival Artes do Mundo em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Peças de porcelana que passam de R$ 1 mil vindas da Turquia, vestidos típicos da Índia, doces marroquinos e comidas características da Coreia do Sul. Tudo isso (e muito mais) em um único local. É essa a proposta do Festival Artes do Mundo, que chegou ao Shopping Villagio, em Caxias do Sul, e segue até 28 de setembro, com entrada gratuita.

Prometendo uma experiência cultural enriquecedora, a mostra, que passa anualmente por diversas cidades brasileiras, chega de forma inédita na cidade. O evento proporciona aos visitantes a oportunidade de explorar um pouco da diversidade e riqueza de múltiplas regiões do mundo.

Em Caxias, são oito espaços representando seus respectivos países: Marrocos, com o doce redondo; Brasil, com doces cristalizados; Índia, com vestidos; Grécia, com semijoias; Coreia do Sul, com comidas típicas e roupas; Turquia, com peças de porcelana variadas; e Tunísia, com perfumes e cerâmicas, além de um espaço de uma representante brasileira de panelas de cerâmica vindas de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Youssef Nasser, 44 anos, veio do Marrocos para o Brasil há três anos. Hoje, mora no Paraná ao lado da família. Desde então, participa de feiras como essa para comercializar os doces populares do país africano, semelhantes à cocada brasileira.

— Pegamos o doce de uma família de marroquinos que mora em Tubarão-SC. Percebemos que o brasileiro tem gostado pois lembra a cocada. Chama a atenção da pessoa para provar e experimentar. É tudo feito à base de leite, coco e o sabor específico. Aqui temos com ameixa, amendoim, doce de leite puro, tiramisù com café, abóbora com coco e até mix de castanha com tâmara e damasco — conta.

Do Rio de Janeiro, Daniel Valois, 28 anos, representa os produtos turcos no festival. É a primeira vez dele no RS, trazendo todos os itens importados diretamente da Turquia. São peças que vão de R$ 40 à R$ 1,3 mil. A empresa é de um turco que decidiu, há mais de 15 anos, apostar na comercialização desses produtos no Brasil.

— Temos um conjunto com seis pires e seis xícaras que chegam a R$ 1,3 mil, além de um bule com pérolas artificiais, folhado a ouro, que custa R$ 1,1 mil e pesa cerca de 2 quilos. A principal dica que damos para manter é lavar com calma, usando sabão neutro e lavando com a parte amarela da esponja. Ele dura a vida inteira, pois o ouro por fora não fica arranhado — explica.

Já Vanderlei Gueno, 65 anos, representa os produtos da Tunísia no Brasil e traz ao festival perfumes, cerâmicas e até instrumentos musicais com couro de camelo, uma tradição de mais de dois mil anos.

— Completamos 21 anos representando o artesanato da Tunísia aqui no Brasil. Moramos em Porto Alegre, mas fazemos a representação do artesanato árabe em todos os estados do Brasil. A gente tem a empresa que importa direto da Tunísia. O nosso depósito fica em Porto Alegre. Temos aqui no festival de 250 a 300 itens, e inclusive já tive que voltar à POA para repor alguns deles — comenta.

Mais sobre o festival

O Festival Artes do Mundo iniciou há mais de 10 anos, em shoppings de São Paulo. A proposta é reunir expositores de diferentes países e estados do Brasil, trazendo essa originalidade de itens. Além disso, há um cuidado para propor produtos que não existem dentro do shopping.