Corrida que vai destinar recursos para o Banco de Perucas do HG, em Caxias, está com inscrições abertas

A 1ª Corrida Pela Cura, que ocorre durante a manhã do dia 4 de outubro, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), está com inscrições abertas até o dia 19 - por esse link.

Todo o recurso obtido com as inscrições (R$ 159 por pessoa) será destinado ao Banco de Perucas do Hospital Geral (HG), projeto que há mais de 12 anos oferece apoio humano e tecnológico às mulheres em tratamento oncológico.

Todos os inscritos recebem um kit atleta com número de peito com chip, camiseta manga curta em poliamida, squeeze 700 ml, ecobag, biscoito e medalha para os que concluírem o percurso. Após a corrida vai ter show com Jorjão Master e Banda.

A 1ª Corrida Pela Cura é uma realização do Banco de Perucas e do Instituto Amigas do Peito e Alma da Serra Gaúcha, com apoio do Hospital Geral e da UCS.

Modalidades