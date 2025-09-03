Corede Serra define projetos regionais que irão a votação na Consulta Popular 2025  

Votação dos projetos aconteceu na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Exata Comunicação,Tiago Garziera / Divulgação

O Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra) concluiu nesta terça-feira (3), em Caxias do Sul, a etapa final de seleção dos projetos que irão à votação na Consulta Popular 2025, marcada para outubro.

Mais de cem participantes, entre secretários municipais e representantes de entidades, escolheram seis propostas prioritárias. O projeto mais votado foi o “Aparelhamento da Defesa Civil”, com 73 votos. Em seguida vieram a “Modernização dos Equipamentos para cursos de Doces e Salgados e Laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)”, com 44 votos, e a “Indicação Geográfica do Queijo Colonial da Serra Gaúcha”, com 42.

Completam a lista “Robótica para Jovens – Emprego e Futuro na Serra Gaúcha”, “Do Campo à Comunidade: O Novo Centro de Agricultura Familiar (Cenaf) como Polo de Conhecimento e Transformação Regional” e “Apoio ao fortalecimento do APL do Basalto da Serra Gaúcha" das propostas selecionadas. Os projetos foram selecionados entre 10 pré-finalistas, definidos a partir de 36 sugestões da população regional.

As propostas coincidem com as escolhidas em Bento Gonçalves, com variações apenas na votação. Já em Nova Prata, houve uma diferença: entrou a “Sinalização Turística da RS-437" no lugar do projeto da robótica. Em Caxias, não houve apresentação de projetos fora da pré-lista.

Cédula eleitoral será conhecida na próxima segunda

O próximo passo da Consulta Popular será definir as seis propostas consideradas prioritárias para irem à cédula eleitoral. Esse trabalho está marcado para ser realizado na segunda-feira (8), novamente no campus-sede da UCS, em Caxias do Sul. A reunião está marcada para as 14h, no auditório Florense, no Bloco M.

Participam os delegados eleitos nas assembleias anteriores e os integrantes do Conselho de Representantes do Corede Serra. No evento desta terça, foram eleitos sete delegados. Ao todo, serão 12, com cada um representando um voto.

Mesmo propostas não eleitas até agora nos eventos microrregionais, desde que dentro dos 10 projetos previamente selecionados, podem disputar e figurar na lista das sugestões votáveis pelos eleitores.

Além de consolidar a cédula eleitoral, a assembleia servirá para escolher se as propostas terão âmbito regional ou se o recurso será dividido entre os municípios. No primeiro caso, o projeto mais votado ganha a maior parte dos recursos e assim sucessivamente.