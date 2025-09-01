Consulta, exames e vacinas: saiba quais comunidades de Farroupilha vão receber a unidade móvel de saúde em setembro

A unidade móvel de saúde, ônibus que circula nas comunidades de Farroupilha todos os meses com o objetivo de levar atendimentos para a população do interior, estará em seis localidades neste mês. A ação será realizada das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min.

Conforme a secretaria da saúde do município, serão ofertadas consultas com dentistas e com clínicos gerais. Além disso, estarão disponíveis vacinas, testes rápidos, coletas de citopatológico e testes de glicose.

Os atendimentos começam nesta terça-feira (2), em Linha Machadinho, e seguem na mesma comunidade até sexta-feira (5). Já entre os dias 8 e 10, eles seguem para a comunidade de Linha Müller.

Entre os dias 11 e 12, a unidade estaciona em Linha Caçador. Em uma ação especial para os trabalhadores rurais, no dia 13, a unidade móvel estará no Largo Carlos Fetter, nos Festejos Farroupilhas, das 8h às 12h.

A comunidade da Linha São João recebe os atendimentos entre os dias 15 e 19. Entre os dias 22 e 26, ela estaciona em Vila Jansen. E, para finalizar o mês, o programa passará por Nova Milano nos dias 29 e 30.