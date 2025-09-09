Conheça os projetos da Serra que estarão em votação na Consulta Popular 2025 

Tiago Garziera / Exata Comunicação / Divulgação

Foram definidas, na segunda-feira (8), as seis propostas da Serra aptas para votação na Consulta Popular 2025. Os projetos, a serem votados em outubro, contemplam as áreas de meio ambiente, agricultura, desenvolvimento rural, inovação, ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico.

No encontro de segunda, um público de mais de 120 pessoas decidiu contemplar os projetos elencados por mais vezes nas assembleias microrregionais, realizadas em Nova Prata, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

Outra determinação foi por dividir o montante em valores iguais, totalizando R$ 471.428,57 para cada um, independentemente do número de votos que alcancem. Ao todo, o investimento do governo estadual será de R$ 1,8 milhão.

Leia Mais Entidades empresariais cobram planejamento de longo prazo do Estado para a Rota do Sol

— Mais uma vez, tivemos uma intensa mobilização de proponentes, delegados da Consulta e representantes de entidades. Acho que essa é uma das grandes marcas desta edição, e agora é a hora de isso ser ampliado ainda mais para que os projetos concorrentes cheguem aos eleitores de cada cidade — comentou o presidente do Corede Serra, Evaldo Kuiava.

A votação para a Consulta Popular ocorrerá entre os dias 6 e 10 de outubro, totalmente de modo online. Qualquer cidadão poderá votar nas propostas de sua região (domicílio eleitoral), através do portal da Consulta Popular ou pelo WhatsApp (51) 3210-3260.

Conheça as propostas

Aparelhamento da Defesa Civil

Área: meio ambiente

Objetivo: investir no aparelhamento técnico-operacional da Defesa Civil, diante do aumento na frequência de eventos climáticos adversos, como forma não só de oferecer maior proteção às comunidades regionais como também adotar um modelo de gestão integrado ao desenvolvimento social, articulando políticas de saúde, assistência social, meio ambiente, educação e segurança pública.

Indicação Geográfica do queijo colonial da Serra gaúcha

Área: desenvolvimento rural

Objetivo: permitir a construção do processo técnico junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por conceder a IG, um instrumento de proteção e valorização de produtos e serviços que possuem uma ligação intrínseca com o seu território de origem, reconhecida internacionalmente e importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região.

Modernização dos equipamentos para cursos de doces e salgados e laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)

Área: agricultura

Objetivo: o Cefas desempenha papel estratégico na capacitação e qualificação de agricultores familiares e precisa modernizar os equipamentos para garantir a adequação das atividades formativas às exigências sanitárias, tecnológicas e mercadológicas atuais, ampliando a competitividade, fomentando o empreendedorismo e estimulando a permanência das famílias no campo.

Do campo à comunidade: o novo Centro de Agricultura Familiar como polo de conhecimento e transformação regional

Área: agricultura

Objetivo: concebido para atender às demandas de formação e qualificação de técnicos, produtores e demais atores das cadeias produtivas do setor agropecuário, o Cenaf busca readequar a estrutura física do espaço, possibilitando sua utilização como um polo regional de conhecimento, sediando cursos, oficinas, treinamentos, seminários, dias de campo, reuniões técnicas e demais eventos.

Apoio ao fortalecimento do APL do basalto da Serra gaúcha

Área: desenvolvimento econômico

Objetivo: apoio ao APL do Basalto da Serra Gaúcha que envolve 17 municípios, uma economia com 150 empresas e 5 mil empregos. Buscando inovação, tecnologia, capacitação e inserção no trade turístico regional pretende desenvolver um Plano de Ação que possibilite à cadeia do Basalto melhoria em sua competitividade e ganhos de economia em sua cadeia de valor.

Robótica para jovens – emprego e futuro na Serra gaúcha

Área: inovação, ciência e tecnologia