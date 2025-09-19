Confira o funcionamento dos serviços em Caxias do Sul no feriado de Revolução Farroupilha

Alguns supermercados e shoppings de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento. Lauro Alves / Agencia RBS

Neste sábado (20), o feriado da Revolução Farroupilha impacta o funcionamento de serviços públicos e privados em Caxias do Sul. Alguns supermercados e shoppings terão alterações nos horários.

Segundo a prefeitura, serviços públicos essenciais serão mantidos conforme horário abaixo. Confira:

Shoppings

Prataviera:

Abertura facultativa, das 11h às 17h

Villagio Caxias:

Lojas: das 14h às 22h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Cinema: 12h30min às 22h

Zaffari Bourbon (San Pellegrino):

Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Supermercados

Andreazza:

Funcionam das 8h às 19h, exceto as lojas do Passeio Norte, Perimetral, Santa Lúcia, Pioneiro e Kaiser que fecham às 20h

Carrefour:

Aberto das 8h às 21h

Zaffari:

Funcionam das 8h às 21h

Fort Atacadista:

Aberto das 7h às 22h

Vantajão Atacado

Aberto das 7h às 21h

Bancos

Não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias. As compensações bancárias, incluindo a TED, não serão efetivadas, apenas no dia útil seguinte ao feriado. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Serviços públicos

Feiras do Agricultor:

Funcionam normalmente. Locais e horários no site.

Codeca:

A coleta de lixo não será realizada no feriado.





Conselhos Tutelares (macrorregiões Norte e Sul):

O atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633.

Trânsito:

Plantão pelo 118.

Guarda Municipal:

Plantão no telefone 153.

Centros de Atendimento ao Turista (CATs):

Fechados na segunda-feira.

Saúde:

Expediente normal nos serviços considerados essenciais:

Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e Zona Norte)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências)

Central de Regulação de Leitos

Serviço Residencial Terapêutico

Unidade de Acolhimento Adulto

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver

As unidades básicas de saúde estarão fechadas. O Agenda+ UBS retoma o atendimento telefônico na terça-feira, ao meio-dia.

Hemocs:

Fechado no feriado, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão.

Secretaria Municipal da Cultura:

Sala de Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto:

Aberto normalmente das 14h às 22h.

Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho:

Aberto das 14h às 22h.

Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima:

Fechada.

Museus Municipais:

Fechados.

Praça Estação Cidadania - CEU:

Praça aberta das 6h às 22h.

Troca Solidária: