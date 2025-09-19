Confira o funcionamento dos serviços em Caxias do Sul no feriado de Revolução Farroupilha

Neste sábado (20), o feriado da Revolução Farroupilha impacta o funcionamento de serviços públicos e privados em Caxias do Sul. Alguns supermercados e shoppings terão alterações nos horários.
Segundo a prefeitura, serviços públicos essenciais serão mantidos conforme horário abaixo. Confira:
Shoppings
Prataviera:
- Abertura facultativa, das 11h às 17h
Villagio Caxias:
- Lojas: das 14h às 22h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Funcionam das 8h às 19h, exceto as lojas do Passeio Norte, Perimetral, Santa Lúcia, Pioneiro e Kaiser que fecham às 20h
Carrefour:
- Aberto das 8h às 21h
Zaffari:
- Funcionam das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto das 7h às 22h
Vantajão Atacado
- Aberto das 7h às 21h
Bancos
Não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias. As compensações bancárias, incluindo a TED, não serão efetivadas, apenas no dia útil seguinte ao feriado. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.
Serviços públicos
Feiras do Agricultor:
- Funcionam normalmente. Locais e horários no site.
Codeca:
- A coleta de lixo não será realizada no feriado.
Conselhos Tutelares (macrorregiões Norte e Sul):
- O atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633.
Trânsito:
- Plantão pelo 118.
Guarda Municipal:
- Plantão no telefone 153.
Centros de Atendimento ao Turista (CATs):
- Fechados na segunda-feira.
Saúde:
Expediente normal nos serviços considerados essenciais:
- Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e Zona Norte)
- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
- Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências)
- Central de Regulação de Leitos
- Serviço Residencial Terapêutico
- Unidade de Acolhimento Adulto
- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver
As unidades básicas de saúde estarão fechadas. O Agenda+ UBS retoma o atendimento telefônico na terça-feira, ao meio-dia.
Hemocs:
- Fechado no feriado, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão.
Secretaria Municipal da Cultura:
Sala de Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto:
- Aberto normalmente das 14h às 22h.
Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho:
- Aberto das 14h às 22h.
Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima:
- Fechada.
Museus Municipais:
- Fechados.
Praça Estação Cidadania - CEU:
- Praça aberta das 6h às 22h.
Troca Solidária:
- Ocorre normalmente.