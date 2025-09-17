Complexo do Parque Bondinhos Canela estará fechado a partir da próxima semana

Os bondinhos aéreos proporcionam vista frontal para a Cascata do Caracol. Divulgação / Divulgação

O Complexo do Parque Bondinhos Canela, no período de 22 de setembro a 3 de outubro, estará fechado ao público para a realização de manutenção preventiva em estruturas e equipamentos. O objetivo é garantir segurança, conforto e qualidade na experiência oferecida aos visitantes.

Durante esse período, serão feitas inspeções e ajustes técnicos em todos os equipamentos do parque, incluindo os sistemas de movimentação dos bondinhos aéreos, com doze cabines que proporcionam vista frontal para a Cascata do Caracol.