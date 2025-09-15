Como vai funcionar o envasamento móvel de vinho que está prestes a inaugurar na Serra 

Caminhão está em Bento Gonçalves e será administrado por associação criada para gerir a agenda de visitas. Bruna Pereira Ferreira / Consevitis

Pequenas vinícolas da Serra que ainda não contam com modernas salas de envase vão ganhar um reforço para engarrafar e rotular sua produção. Um serviço inédito de envasamento móvel está em fase de treinamentos em Bento Gonçalves e entrará em operação antes que a próxima safra se inicie.

Inspirado em modelos europeus e financiada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 750 mil do deputado federal Guilherme Pasin (PP), o equipamento com capacidade para envasar até 450 garrafas por hora foi instalado em um caminhão.

A iniciativa da secretaria estadual de Desenvolvimento Rural em parceria com o Consevitis-RS e a Emater/RS poderá rodar todo o Estado para profissionalizar e diminuir o tempo gasto com o envase.

Uma associação de nove vinícolas, todas do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, foi criada para administrar o equipamento e organizar a agenda das visitas. Atualmente, o presidente da Enovinho, Juliano Zotis, calcula um valor padrão de quilômetro rodado para cobrar das vinícolas que tiverem interesse no serviço.

— Não foi feito para gerar lucro, mas o serviço precisa se manter, teremos gastos com combustível, pedágios e manutenção em geral. No início, os associados vão se revezar nas visitas, mas todos têm suas cantinas para administrar também, então pensamos que no futuro podemos ter uma pessoa que dirija e opere o equipamento, mas sempre terá alguém capacitado — diz Zotis.

Equipamento tem capacidade para envasar 450 garrafas por hora. Bruna Pereira Ferreira / Consevitis

Com capacidade de envasar quatro garrafas ao mesmo tempo, o equipamento executa todo o processo, desde a filtragem, higienização das garrafas, envase, vedação com rolha, rotulação e aplicação de cápsula. Para realizar tudo isso em cerca de 500 garrafas, Zotis demora um dia.

A demanda, de acordo com o Consevitis, entidade que comprou o veículo, é antiga e a novidade vai garantir que se tenha na garrafa a mesma qualidade do produto que estava no tanque.

— Um equipamento desses custa cerca de R$ 500 mil, é bem alto para uma pequena vinícola que hoje faz de forma mais manual ou terceiriza em vinícolas maiores. O principal intuito é que se garanta a qualidade sem perdas em função do envase não ser artesanal — diz o presidente do Consevitis, Luciano Rebellatto.