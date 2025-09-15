Geral

De vinícola em vinícola
Notícia

Como vai funcionar o envasamento móvel de vinho que está prestes a inaugurar na Serra 

Equipamento instalado em um caminhão tem capacidade para envasar até 450 garrafas por hora e realiza todas as etapas, da higienização à rotulação 

Pedro Zanrosso

