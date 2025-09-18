Geral

Uma década de atividade 
Notícia

Como um projeto de educação alternativa fez de Guaporé o destino de famílias de diferentes regiões do Brasil 

Completando 10 anos de atuação, Cidade Escola Ayni tornou-se referência com métodos educacionais diferentes do padrão. Sem rotina de aulas ou provas, os 28 alunos que frequentam o espaço no contraturno têm liberdade para escolher o quê e como querem aprender

Tamires Piccoli

