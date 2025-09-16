Geral

Muito além da tecnologia
Notícia

Como a ciência de dados influencia cada vez mais o dia a dia das pessoas e as decisões estratégicas das empresas 

Da campanha de marketing à estratégia para inserir um negócio no mercado global, transformar dados brutos em informações valiosas requer profissionais especializados e dinâmicos

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS