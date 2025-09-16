Como a ciência de dados influencia cada vez mais o dia a dia das pessoas e as decisões estratégicas das empresas 

Milene Grasselli, analista de inteligência de mercado da Afianci: 'meu trabalho é fazer a ponte entre o dado bruto e a informação relevante" Ulisses Castro / Agencia RBS

A playlist escolhida para o trajeto, o percurso traçado pelo GPS, os passos medidos pelo relógio inteligente e até a compra do café no caminho são exemplos de dados que geramos numa simples ida ao trabalho. Nem é preciso considerar as redes sociais para perceber o rastro detalhado que deixamos de nossos hábitos, comportamentos e preferências.

Essa enxurrada de registros digitais - e o acesso cada vez mais fácil a eles - torna a ciência de dados indispensável para orientar decisões estratégicas, desenvolver soluções, gerir equipes e criar campanhas assertivas. A pergunta que fica é: como transformar tudo isso em conteúdo relevante?

Este é o serviço que a analista de inteligência de mercado Milene Grasselli presta diariamente na Afianci, empresa caxiense que faz assessoria de comércio exterior. Ao se debruçar sobre bases de dados do mundo todo, seu desafio é filtrar o que há de mais confiável para identificar tendências e elaborar relatórios com o máximo de precisão para nortear as decisões de mercado de seus clientes.

— Minha função principal é transformar dados brutos em informação útil. Existem inúmeras bases disponíveis, mas ainda há pouco conhecimento sobre como extrair delas algo aplicável ao dia a dia. O gestor não tem tempo de analisar tudo por conta própria, mas precisa receber análises confiáveis que indiquem para onde o mercado está indo. Essa é justamente a ponte que o cientista de dados constrói — explica Milene.

À medida que o conhecimento sobre o uso científico de dados avança, também tem crescido a ansiedade por parte de empresários que percebem a necessidade de ser cada vez mais dinâmicos em suas tomadas de decisão. Nisto, investem na inteligência de mercado como solução para traçar tendências e mapear movimentos, conforme explica Milene:

— A gente traduz o que os dados nos mostram para que o cliente possa negociar com mais segurança num mercado que seja mais volátil, independente do segmento. Em Caxias, há diversas indústrias que procuram matérias-primas para seus produtos, ou que querem entender para onde o seu setor está indo, para não ficar para trás. E quem entende a tendência do mercado internacional consegue se movimentar muito mais rápido, o que vale até mesmo para uma empresa grande. Custa muito menos para ela se alinhar a uma tendência já reconhecida do que seguir um achismo.

PONTE ENTRE ACADEMIA E SOCIEDADE

Helena Ribeiro, coordenadora do curso de especialização em ciência de dados da UCS. Curso surgiu em 2018 para atender demanda crescente Ulisses Castro / Agencia RBS

Coordenadora do curso de especialização em Ciência de Dados da UCS, criado em 2018, a professora de Ciência da Computação Helena Ribeiro aponta que o aperfeiçoamento acadêmico tem sido buscado por profissionais das mais diversas áreas, preocupados em não ficar defasado num mercado que se mostra cada vez mais competitivo.

— A ciência de dados é multidisciplinar: conecta computação, estatística, biologia, sociologia, filosofia e outras áreas. O cientista de dados pode vir da tecnologia, da estatística, da farmácia, da economia — não existe uma formação única. Muitos alunos chegam ao curso se sentindo intimidados por terem colegas ou professores que conhecem muito mais sobre as ferramentas, mas o objetivo é justamente mostrar que qualquer profissional pode aprender a trabalhar com dados — explica Helena.

Professora da área de Ciências da Computação, Helena integra o grupo de pesquisa City Living Lab, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UCS, que quer transformar a Serra em um polo de cidades inteligentes e sustentáveis — e que já conta com parcerias com entidades da Itália e da Inglaterra para isso. É um trabalho que tem na premissa a parceria entre o poder público, que coleta a maioria dos dados, e a academia, que os interpreta e propõe soluções inovadoras para melhorar a vida das pessoas:

— A base das cidades inteligentes é ter dados: sobre a movimentação das pessoas, de veículos, as hortas, rios, até sensores que aplicam multas, etc. Todo este manancial de dados pode ajudar a gerar melhores insights sobre como atacar os problemas. E outra característica das cidades inteligentes é a parceria entre a academia e o poder público para a aplicação imediata do conhecimento produzido na universidade.

CIÊNCIA A SERVIÇO DA CRIATIVIDADE

Ricardo Stein comanda empresa caxiense voltada para criar soluções em negócios com Inteligência Artificial. Em palestra, defendeu que a criatividade humana seguirá sendo primordial para a inovação Ulisses Castro / Agencia RBS

— Somos ótimos em coletar dados, mas somos péssimos em analisá-los.

A provocação foi feita por Ricardo Stein, CEO da Vitex AI, empresa caxiense voltada para criar soluções em negócios com Inteligência Artificial, durante sua palestra no Let’s Marketing, evento que reuniu mais de mil pessoas na CIC de Caxias do Sul na última semana.

Cientista de dados há mais de 20 anos, mesmo tendo a IA no centro da sua atuação, Stein ressalta que o fator humano é indispensável para gerar soluções criativas para problemas conhecidos. Contudo, o profissional que melhor souber unir sua intuição à lógica dos dados irá, provavelmente, colher os melhores resultados.

— Como seres criativos, a gente gosta de utilizar a parte do cérebro ligada à intuição, mas deixa de lado a capacidade lógica, sendo que os dados estão aí para nos ensinar cada vez mais sobre as preferências e os padrões de comportamento das pessoas. Com ciência de dados, podemos acertar um pouco mais — afirma.

Stein também lembra que ferramentas de IA generativas, como ChatGPT ou Gemini, são treinadas para oferecer a resposta mais provável, com base na validação dos usuários. Por isso mesmo, o cérebro humano continua sendo a ferramenta mais valiosa para encontrar soluções realmente inovadoras: