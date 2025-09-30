Como a alimentação escolar pode impulsionar a transição agroecológica na produção de alimentos em Caxias do Sul 

Alimentação escolar é vista como mercado potencial para aumentar a produção de alimentos orgânicos. Porthus Junior / Agencia RBS

Um programa que impulsiona mudanças no campo e aumenta a qualidade das refeições nas escolas está em andamento em Caxias do Sul. Desde março desse ano, a prefeitura integra um grupo de cinco municípios gaúchos, escolhidos em uma iniciativa inédita: o Pnae Agroecológico.

Ao lado de Antônio Prado, Ipê, Montenegro e Porto Alegre, Caxias garantiu uma vaga no projeto-piloto, que se iniciou em maio. Além das cidades gaúchas, municípios de Pernambuco, Pará e Paraná estão participando da ação.

Promovida pelo Instituto Comida do Amanhã, a ação visa levar alimentos orgânicos para as escolas, ao mesmo tempo que incentiva a produção livre de agrotóxicos. O projeto se baseia no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que foi implementado nas escolas públicas em 2009. A partir de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os colégios recebem valores para adquirir alimentos servidos aos estudantes.

O Pnae determina que ao menos 30% do montante recebido seja destinado para a compra de alimentos de pequenos agricultores. A proposta do Pnae Agroecológico é estimular que as escolas e setores de compra de alimentos priorizem os orgânicos.

— A ideia do projeto nasceu a partir da oportunidade de melhorar o Pnae fomentando a transição agroecológica no país. Desde o ano passado, nós do Comida do Amanhã, juntamente com o Instituto Regenera, o Instituto Fome Zero e o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, temos trabalhado em uma ação que seria replicada em diferentes regiões do Brasil. Nasceu então o Pnae Agroecológico — explica Gabriela Rodrigues, analista de políticas públicas do Comida do Amanhã.

Ação visa ampliar a produção de alimentos orgânicos, tendo as escolas como impulsionadoras do consumo. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para promover a transição nos refeitórios e no campo, o Comida do Amanhã fornece suporte técnico, realiza visitas nas cidades, promove reuniões entre a prefeitura, cooperativas e organizações da sociedade civil, além de analisar o potencial das escolas de aumentar a compra e dos produtores de passar a entregar esses alimentos.

— Nosso diagnóstico de Caxias do Sul aponta um enorme potencial para a transição agroecológica. De um lado há um número expressivo de famílias agricultoras; de outro, uma grande demanda, tanto pelo volume de alimentos destinados ao Pnae, quanto pelo interesse da gestão pública em práticas mais sustentáveis para a alimentação escolar. A região da Serra Gaúcha tem um histórico em relação a essas práticas há bastante tempo e esse pode ser um momento muito oportuno para os municípios voltarem a atenção para isso — pontua.

Como o Pnae Agroecológico tem funcionado e quais as perspectivas

Em maio, uma reunião entre as cidades gaúchas ocorreu em Caxias, marcando o primeiro encontro oficial do projeto. Segundo Gabriela, a integração entre os municípios, bem como entre os setores escolares e os produtores é uma das metas essenciais nesse primeiro ano. Ao todo, o Pnae Agroecológico terá duração até 2028.

Nessa fase, o Comida do Amanhã irá trabalhar simultaneamente com duas frentes: uma equipe especializada em Pnae e outra dedicada à assessoria técnica em agroecologia. Cada eixo de ação terá metas específicas, que serão usadas para avaliar e medir o avanço do projeto.

— Isso inclui, por exemplo, acompanhar o engajamento dos agricultores no processo de transição agroecológica e, ao mesmo tempo, avaliar como os municípios estão respondendo às propostas de inovação na gestão e governança, como o aumento da compra de alimentos agroecológicos ou em transição para a alimentação escolar — exemplifica Gabriela.

Um dos eixos do projeto é fornecer suporte técnico para os produtores migrarem a produção para os orgânicos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O ponto inicial para essas estratégias é o diagnóstico feito pelo Comida do Amanhã nas cidades. A partir desse panorama, um projeto é elaborado de acordo com as potencialidades e desafios de cada município. Conforme Gabriela, a parte técnica do projeto se inicia com a seleção dos agricultores, com foco em mulheres e juventude rural, bem como aqueles que têm interesse em adotar práticas da agroecologia - algo que já está em curso. Junto às administrações e escolas, o grupo irá trabalhar a inovação de gestão e governança, com foco no Pnae.

No ano que vem, as frentes de trabalho se dividirão em três. Uma delas focará na assistência técnica para as famílias de agricultores selecionados; outro irá apresentar as propostas de inovação para gerir o Pnae; e a terceira irá realizar as formações e capacitações para todos os envolvidos no processo – desde o campo, até as escolas.

— Precisamos que, da família agricultora à prefeitura, todos estejam trabalhando de forma dedicada e articulada para que o objetivo final seja alcançado: comida de qualidade no prato dos alunos e uma produção de alimentos sendo feita de forma justa com quem trabalha e com a terra.

Efeitos imediatos do projeto

Marcos Regelin, presidente da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares (Caaf), prevê que adesão ao Pnae Agroecológico irá impulsionar a transição de agricultores para a produção sem agrotóxico. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mesmo em fase estrutural, o Pnae Agroecológico tem fomentado mudanças em Caxias do Sul. Conforme um levantamento da secretaria Municipal de Educação, cerca de 10% dos alimentos comprados e destinados para as escolas já são orgânicos. São eles alface, banana, couve folha, rúcula, repolho roxo, molho de tomate, doce de frutas com e sem açúcar. Mas já há planos para ampliar a oferta.

— A gente sempre prioriza a compra do orgânico, mas tudo depende da disponibilidade dos produtores. A partir do Pnae Agroecológico conhecemos mais agricultores e conseguimos encontrar em Ipê um fornecedor de farinha de trigo orgânico. Esse alimento estará previsto no próximo edital, para a alimentação escolar do ano que vem — explica Natália Guerra, gerente do setor de Alimentação Escolar.

Entre os produtores, a adesão da prefeitura de Caxias do Sul ao Pnae Agroecológico também causou mobilização. Conforme Marcos Regelin, presidente da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares (Caaf), a notícia foi recebida como uma grata surpresa. Isso porque a entidade já se mobilizava para estimular que os produtores migrassem do método tradicional para o orgânico.

— Atualmente, cerca de 10% dos agricultores associados à Caaf produzem orgânicos. Esse percentual pode crescer e muito. Mas o grande receio sempre foi o mercado, para quem vender. Então, a participação da prefeitura nesse projeto é um incentivo muito importante também para nós — pontua.

Cerca de 10% dos alimentos usados para preparar merendas nas escolas municipais de Caxias do Sul são orgânicos. Porthus Junior / Agencia RBS

Neste ano a Caaf cadastrou um grupo de 22 produtores no projeto “Da Terra à Mesa”. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, visa auxiliar os produtores familiares na transição agroecológica. A expectativa é que os agricultores estejam certificados e em plena atividade até janeiro de 2027.

Quem aderi ou ao projeto foi Débora Dalpiaz, produtora natural do Paraná, que chegou à Caxias do Sul em 2020. Na propriedade com três hectares, em Vila Oliva, ela, a irmã e o cunhado cultivam cebolas e tomates. O plano é que até o final do ano uma estufa seja construída, onde o trio passará a cultivar tomates orgânicos.

— Eu já pensava em começar a produzir orgânicos, para gente não precisar lidar com os agrotóxicos. Querendo ou não, sabemos que faz mal para a saúde do produtor. Pelo que notamos, o orgânico tem ganhado força, tem muitas pessoas procurando, então esperamos ter oportunidade daqui para a frente — prevê.

A cultivo na propriedade deve começar em 2026, com boas expectativas da produtora, isso porque a partir da certificação de produção orgânica, ela poderá participar das seleções para fornecer alimentos para as escolas de Caxias e da região.