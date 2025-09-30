Geral

Mais qualidade na mesa 
Notícia

Como a alimentação escolar pode impulsionar a transição agroecológica na produção de alimentos em Caxias do Sul 

Projeto desenvolvido por ONG selecionou cinco cidades gaúchas para trabalhar a produção sustentável no campo e a aquisição por escolas para as merendas. A análise inicial, feita pela entidade, indica que a Caxias do Sul possui grande potencial de transformação no cultivo e mercados para serem explorados 

Tamires Piccoli

