Comitiva da UFRGS visita prédios em Farroupilha e Caxias do Sul

Antigo Pastifício Caxiense, localizado na Rua Feijó Junior, no bairro São Pelegrino, em Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma comitiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está em visita a imóveis de Farroupilha e Caxias do Sul nesta quinta-feira (11). O objetivo é conhecer estruturas aptas para abrigar a sede do Campus Serra.

O primeiro espaço visitado pelo grupo de cerca de 15 profissionais foi do antigo prédio do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha (CESF), no Centro. O espaço foi sugerido pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten que acompanhou o grupo nesta quinta.

— Foi uma visita muito boa, muito positiva, durou cerca de 40 minutos, mas considero muito proveitosa. Ficaram impressionados, porque o prédio é muito grande, está em boas condições. Precisa, de fato, de algumas benfeitorias, mas tem acessibilidade. Não se descartou uma volta, para uma visita um pouco mais técnica — detalhou o vereador.

Antigo prédio do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha. Jocemar Tonin / Divulgação

Segundo o vice-reitor da UFRGS, Pedro Costa, outras três edificações serão conhecidas pela equipe. A reportagem apurou que uma das estruturas é o antigo Pastifício Caxiense, localizado na Rua Feijó Junior, no bairro São Pelegrino. A visita é conduzida pela arquiteta e urbanista Jéssica De Carli. Um estudo de viabilidade do prédio já foi apresentado e será complementado com a visita do corpo técnico. A área edificada tem 8.696,00m². Outro local avaliado durante a tarde foi da antiga sede da Marcopolo, no bairro Planalto, já visitado anteriormente.

Ainda de acordo com Costa, a intenção é que o local seja definido até 17 de outubro, no mesmo período em que haverá o parecer do Conselho Universitário (Consun) sobre a implantação do novo campus. O projeto foi encaminhado ao conselho na última terça (9) e precisa ser aprovado para ter continuidade.

Conforme a reitoria, em paralelo a esse processo, estão sendo organizadas comissões especializadas para planejar cursos, adequações prediais, processos seletivos e a infraestrutura necessária à implantação.

O que já foi definido

A verba de R$ 60 milhões para aquisição do prédio, obras e equipamentos, mas a UFRGS pleiteia um aumento para R$ 75 milhões.

Os cursos que serão ofertados até o momento são: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados e Pedagogia.

O campus já deve iniciar as atividades com 2,8 mil estudantes matriculados, divididos em 400 alunos em duas graduações e 500 nas demais, além de 160 docentes e 140 servidores. Ainda, a reitora Márcia Barbosa frisou a parceria com as empresas para aulas mais práticas.

O projeto foi entregue ao Conselho Universitário no dia 9 de setembro para o início de discussão. O objetivo é que possa ser aprovado até 17 de outubro.

As previsões de início das atividades são para 2026.







