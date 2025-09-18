Com verba disponível de R$ 420 mil, edital de financiamento voltado ao turismo em Caxias do Sul é publicado 

Os projetos inscritos devem contemplar atividades que fomentem o turismo de Caxias do Sul. O Monumento Jesus Cristo do Terceiro Milênio é um dos atrativos da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

O edital do Financiamento Municipal do Turismo de Caxias do Sul (Fintur) foi publicado na última segunda-feira (15). Serão R$ 420 mil divididos entre os projetos selecionados no certame, com o intuito de fomentar o setor no município. A divulgação dos resultados deve acontecer no dia 27 de outubro. A Semana Municipal do Turismo se encerra nesta quinta-feira (18).

O edital trabalha com dois segmentos: eventos e marketing. Nos eventos, os proponentes poderão receber os valores para auxiliar no desenvolvimento de projetos de âmbitos regional, estadual, nacional ou internacional que promovam o turismo do município.

Já no marketing, o investimento será para divulgar as atividades, eventos e/ou roteiros, a fim de atrair turistas vindos de outras localidades.

No certame, também foi definido quem pode participar do Fintur, sendo eles: entidades classistas, entidades não-governamentais, organizações da sociedade civil, pessoas jurídicas, associações comunitárias e instituições de Ensino Superior. No entanto, todas devem ter atividades voltadas para o turismo ou cultura, esporte, lazer, educação e saúde.

Ainda, para cada especialidade, haverá um limite máximo de valores oferecidos, porém, cada projeto pode ser inscrito apenas em um dos segmentos. Confira a tabela abaixo.

A secretaria também promoverá cinco encontros públicos na Câmara de Vereadores para esclarecer dúvidas aos interessados. Na data, os presentes devem ter em mãos a cópia do edital com as devidas atualizações. Veja as datas a seguir:

25/9 (quinta-feira), às 18h30min: Anfiteatro Marino Kury (Plenarinho).

1º/10 (quarta -feira), às 18h30min: Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi.

6/10 (segunda -feira), às 18h30min: Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi.

14/10 (terça -feira), às 18h30min: Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi.

20/10 (segunda -feira), às 18h30min: Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi.