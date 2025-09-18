Geral

Investimentos
Notícia

Com verba disponível de R$ 420 mil, edital de financiamento voltado ao turismo em Caxias do Sul é publicado 

O Fintur é focado nos segmentos de eventos e marketing que promovam o setor do município. A divulgação dos contemplados deve acontecer no dia 27 de outubro

Renata Oliveira Silva

