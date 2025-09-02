Com um aumento de 27% no orçamento inicial, pacote de obras do Samae começa a ser discutido na Câmara de Caxias

Obras prometem solucionar 90% dos alagamentos da cidade. Bruna Bossle / Divulgação

Com um aumento de 27,13% no valor anunciado inicialmente, o pacote de 83 obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) começará a ser discutido na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta terça-feira (2). Agora, de R$ 80 milhões, as intervenções vão custar cerca de R$ 101,7 milhões.

Intitulado como "Canaliza Caxias", o projeto foi apresentado ainda em abril deste ano e propõe a realização de redes de drenagem e saneamento, com o objetivo principal de resolver pontos de alagamento e outros problemas em 83 vias de 35 bairros de Caxias. A prefeitura tem tratado o pacote como o maior da história da cidade e afirma que as obras vão solucionar 90% dos alagamentos e 95% da demanda da Secretaria de Obras até 2029.

O investimento será feito com verbas dos cofres do Samae, sem necessidade de financiamentos, mas precisa da aprovação da Câmara para iniciar. O pacote é dividido em três licitações, sendo que a primeira estava prevista para maio, porém, o projeto foi encaminhado à Casa só no dia 29 de julho. Ainda, foi protocolado com algumas alterações que não estavam incluídas anteriormente como:

O acréscimo de cerca de R$ 16,7 milhões devido a atualização de cálculo de valores estimados para as obras, além da previsão de valores para elaboração de projetos e fiscalização de obras;

Inclusão de R$ 5 milhões para obras de contenção ao longo do Arroio Tega, devido ao aumento de vazão em caso de abertura dos comportas do Dal Bó.

Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, os valores dos projetos e fiscalização não foram adicionados antes pois "a montagem e divulgação do pacote apenas focou nas obras em si e sua previsão de custos", destacou.