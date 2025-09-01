Com salários entre R$ 2,7 mil e R$ 3,1 mil, prefeitura de Caxias lança Programa de Residência Multiprofissional

Estão abertas as inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional, em Caxias do Sul, com oportunidades para profissionais formados há até cinco anos nos cursos de Administração, Arquitetura, Contabilidade e Engenharia Civil, e até dois anos no curso de Direito.
Os salários variam entre R$ 2.711,94, para residente Júnior, formados há até dois anos, e R$ 3.122, para graduados entre três e cinco anos. A taxa é de R$ 90. Há possibilidade de isenção para doadores regulares de sangue e cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome), desde que o pedido seja feito até cinco de setembro. As inscrições seguem até 14 de setembro no site Legalle Concursos.
O Programa de Residência Multiprofissional da prefeitura de Caxias do Sul se iniciou em 2024 e tem como objetivo estimular a qualificação e a atuação profissional, com a aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no curso de graduação; sensibilizar e preparar profissionais para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de políticas públicas municipais; e estimular a realização de estudos e pesquisas que resultem em sugestões e respostas às ações das políticas públicas municipais.
O edital com todas as informações e orientações para participar do processo seletivo está disponível neste link.
Confira as áreas e vagas:
Administração júnior
- Formação em Administração
- Bolsa auxílio (set/2025): R$ 2.711,94
- Total de vagas: CR (cadastro reserva)
- Carga horária semanal: 40h
Administração sênior
- Formação em Administração
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 3.122
- Total de vagas: 1
- Carga horária semanal: 40h
Arquitetura júnior
- Formação em Arquitetura
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 2.711,94
- Total de vagas: CR
- Carga horária semanal: 40h
Arquitetura sênior
- Formação em Arquitetura
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 3.122
- Total de vagas: CR
- Carga horária semanal: 40h
Contabilidade júnior
- Formação em Contabilidade
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 2.711,94
- Total de vagas: CR
- Carga horária semanal: 40h
Contabilidade sênior
- Formação em Contabilidade
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 3.122
- Total de vagas: 1
- Carga horária semanal: 40h
Engenharia Civil júnior
- Formação em Engenharia Civil
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 2.711,94
- Total de vagas: CR
- Carga horária semanal: 40h
Engenharia Civil sênior
- Formação em Engenharia Civil
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$ 3.122
- Total de vagas: CR
- Carga horária semanal: 40h
Jurídico júnior
- Formação em Direito
- Bolsa Auxílio (set/2025): R$2.711,94
- Total de vagas: 2
- Carga horária semanal: 40h