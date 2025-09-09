Geral

Longe de casa
Notícia

Com registro oito vezes maior em empregos formais na comparação com 2022, aumenta a presença de cubanos em Caxias do Sul

Em três anos, número de pessoas dessa nacionalidade com carteira assinada saltou de 31 para 287. Motivação para o movimento migratório está relacionada principalmente a problemas econômicos e ao controle estatal na ilha caribenha

Luca Roth

