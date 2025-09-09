Com registro oito vezes maior em empregos formais na comparação com 2022, aumenta a presença de cubanos em Caxias do Sul

Annalie Espinosa Herrera, 26 anos, desembarcou na Serra em março de 2024, poucos meses após se formar em Medicina, para buscar uma vida nova. Ulisses Castro / Agencia RBS

O fluxo migratório constante a Caxias do Sul tem uma nova nacionalidade em evidência: a cubana. Cresceu em oito vezes o número de pessoas do país caribenho com carteira assinada no município gaúcho. Os 31 registros empregatícios em 2022 tornaram-se 287 neste ano, segundo informações da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS), levantadas pela colunista do Pioneiro e de GZH, Juliana Bevilaqua.

No cenário geral, o percentual de migrantes em trabalho formal foi incrementado em 164% nos últimos três anos. Julho de 2025 fechou com 8.380 vagas preenchidas, a maioria delas, por venezuelanos (6,3 mil — o triplo de 2022).

São dados que, apesar de não suprirem a inexistência de uma contagem oficial, contribuem para a visualização da presença de migrantes na cidade e região. Referência na recepção e orientação desse público, o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) também verifica o acréscimo de cubanos em Caxias nos últimos anos.

A entidade contabiliza, neste ano, o atendimento a 155 migrantes da ilha caribenha, um número 127,9% mais alto do que em 2024. Pouco mais da metade desses migrantes são mulheres. O CAM oferece instruções da legislação local, apoio para confecção de documentos e cursos como Língua Portuguesa e LID e Metrologia.

"Há uma natureza instituída para o venezuelano, que tem grande fluxo há muito tempo, o que não ocorre para o cubano", diz coordenador do CAM, Adriano Pistorelo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Antes de Haiti e Senegal, a predominância de países estrangeiros passou a ser de Venezuela e Cuba, que tem um grande número de pessoas chegando há cerca de três anos, aponta o advogado e coordenador do CAM, Adriano Pistorelo.

De acordo com ele, a motivação para o movimento migratório está relacionada, na maioria dos relatos recebidos, a problemas econômicos e ao controle estatal em Cuba.

— Por mais que sejam migrantes, há uma natureza instituída para o venezuelano, que tem grande fluxo há muito tempo, o que não ocorre para o cubano. Hoje, o venezuelano entra na fronteira documentado, tem uma portaria (legislação), porque o Brasil reconhece como grave e generalizada a violação dos direitos humanos à realidade da Venezuela. Já para o cubano, não tem norma. A única norma é o programa Mais Médicos. E daí deriva toda uma dificuldade para conseguir documentação e para o migrante trazer a família — contextualiza Pistorelo.

"O jovem não tem futuro, o jeito é sair de lá"

Annalie Espinosa Herrera, 26 anos, desembarcou em Caxias do Sul em março de 2024, poucos meses após se formar em Medicina, para buscar uma vida nova. É consenso entre ela e outros jovens cubanos que deixar o país de origem é a melhor opção, apesar de não ser nada fácil.

As duras restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos nas fronteiras — o que impede o acesso à Miami, na Flórida, por exemplo —, impõem a necessidade da procura por outras vias. Para ela, coube o Brasil.

Natural da cidade de Sancti Spíritus — distante 375km da capital Havana, ao centro do país —, a cubana relata que o básico custa caro e é escasso em sua terra natal:

— O salário de um médico não serve para comer durante uma semana, imagine o salário de qualquer outra pessoa. São quatro horas de eletricidade fornecidas por dia. Não tem gás, muitos cozinham com lenha. São situações bem difíceis. Uma pessoa jovem não tem futuro, o que fazemos é achar qualquer jeito de sair de lá, e o Brasil é uma boa oportunidade.

Segundo Annalie, há racionalização de alimentos e de itens de limpeza, como detergente em pó, em que "cada pessoa tem direito a comprar dois pacotes por vez". O acesso à internet e às redes sociais tem o olhar atento do governo.

— Não é permitido expressar-se politicamente porque ninguém está de acordo com o que acontece. Então, é melhor sair do país — afirma.

No Brasil, a jovem segue os passos da mãe Zahily Herrera, que integrou o programa Mais Médicos e já morava em Caxias. A próxima pessoa que ela tenta viabilizar a chegada é o namorado.

— O programa trouxe muitos médicos cubanos para o Brasil, que ficaram e estão trazendo suas famílias. Assim eu cheguei, consegui visto por reunificação familiar, solicitado pela minha mãe, e tenho residência permanente brasileira — revela Annalie, que fez o trajeto de avião.

Ao chegar na cidade, foi atrás de fazer documentações, como CPF, distribuiu currículos e deu início aos estudos de um novo idioma, a Língua Portuguesa. Até que foi contatada pela loja de roupas Pioneira, no Centro, onde soma um ano e meio de atuação como vendedora.

— Ela é muito aberta, aceita e participa de todos os treinamentos. Recebe muitos elogios pelo esforço e amorosidade com que trata os clientes — avalia a gerente e gestora de RH da loja, Rosane Schwendler.

"Tenho mais de 50 anos, me acolheram"

Elis Lazaro Bermudez Suris, 57, trabalha há um ano e 10 meses em um atacado, em Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

No começo, Elis Lazaro Bermudez Suris, 57, sentiu dificuldades principalmente por conta da Língua Portuguesa. No mês que vem, completa dois anos de morada em Caxias e, diferente de quando chegou, já se sente parte da cidade.

Trabalha, há um período semelhante, no Fort Atacadista, como assistente de Prevenção de Perdas. Na prática, a função é garantir o bom funcionamento da loja, com monitoramento da entrada e saída de mercadorias e de clientes, recebimento de queixas e prevenção de acidentes de trabalho.

— É uma experiência muito positiva, vim para o Fort precisamente porque é inclusivo, dá essa possibilidade para estrangeiros, e eu tenho mais de 50 anos. Me acolheram como família dentro do mercado — diz o cubano.

Elis mora com a esposa, mas seus dois filhos, genro e nora, também estão estabelecidos na cidade e trabalhando, conforme ele:

— Toda a família está com documentação encaminhada e trabalhando. Minha esposa foi uma das últimas que chegou, tem uns três meses, mas já está trabalhando também.

Ele já conhecia o Brasil: é, também, formado em Medicina, e atuou no país entre 2015 e 2018 no programa Mais Médicos. A situação de Cuba o fez trocar de vez a cidade natal, Amarillas, por Caxias.

— São muitos problemas econômicos, com transporte, educação, saúde. Tudo isso devido ao sistema, que está lá há tantos anos e não funciona. Só falam que no futuro pode melhorar... Mas, qual é o futuro? — questiona.

Ao todo, o Fort conta atualmente com 12 colaboradores cubanos, que atuam em áreas como caixa e operador de empilhadeira. Carine Franciele Matte, gerente de loja, explica que os migrantes concorrem em seleção geral de candidatos para contratação, sem vagas exclusivas.

— Valorizamos muito essa mão de obra, porque são pessoas que, na grande maioria das vezes, vêm em busca de crescimento, de conhecimento, e damos o máximo de apoio com cursos internos para promoção de função — aponta.

Annalie, após a formatura em Medicina, em janeiro de 2024. Acervo Pessoal / Annalie Espinosa Herrera

O sonho continua

Apesar de felizes pelas novas jornada de trabalho, Annalie e Elis cultivam o sonho de desempenhar a Medicina. Ambos estudam para realizar o Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos), do governo federal, que avalia a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências de médicos formados no Exterior para exercício da profissão no Brasil.