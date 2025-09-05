Com palestra em Caxias do Sul, especialista ensina, com o uso do brinquedo Lego, como empresas podem superar desafios de logística

Eduardo Junqueira / Arquivo pessoal

Uma solução descoberta a partir de peças de Lego. Foi assim que em 2018 o engenheiro de computação Eduardo Junqueira, 48 anos, resolveu um desafio de logística que se apresentava no setor dele, no Banco Itaú. De lá para cá, Junqueira especializou-se na metodologia e atende grandes empresas de todo o Brasil - ampliando o serviço para a elaboração de maquetes técnicas de fábricas e outros espaços. Nesta terça (9), o cofundador da Bricks Logix palestra no Conexo, espaço da RandonCorp, em Caxias do Sul.

A metodologia que será apresentada foi desenvolvida nos anos 1990, na própria Lego, quando a empresa passou por restrição orçamentária. Uma consultoria foi contratada e mapeou a situação com as próprias pecinhas, como conta Junqueira.

A dinamarquesa permitiu que a consultoria disponibilizasse publicamente a metodologia, encontrada por Junqueira em 2018. O problema, mencionado antes, era em relação à documentação. Foi quando o especialista colocou em prática o novo conhecimento e teve uma surpresa:

— As outras áreas do banco descobriram e também quiseram. Acabei virando facilitador de Lego dentro do Banco Itaú pra todas as áreas.

O interesse, claro, ultrapassou o banco e chegou a outras empresas. Depois da pandemia, Junqueira saiu do Itaú e tinha a ideia de atender pequenos negócios. O que aconteceu foi que o facilitador atendeu grandes empresas, especialmente do setor de logística.

Maquete de Lego da fábrica da Coca-Cola. Eduardo Junqueira / Arquivo pessoal

Nesse ponto, foi notado que o trabalho finalizava com uma maquete "perfeita" sobre os processos. Empresas, assim, começaram a pedir também os modelos para apresentar em feiras e outros eventos.

Junqueira acabou atendendo marcas como Natura, Boticário e a Coca-Cola. Nesse último caso, uma maquete foi construída para mostrar como serão fábricas que estão em construção no nordeste do país.

— Estou pelo país inteiro com maquete, clientes de diversos setores, principalmente logística e transporte mostrando suas operações com um brinquedo. O que usávamos na infância, agora virou trabalho — contou Junqueira.

Maquete criada por Junqueira. Eduardo Junqueira / Arquivo pessoal

Mão na massa

A metodologia, como conta, pode ser utilizada nos mais diferentes segmentos. O especialista relembra que já mapeou as mais diversas áreas, como operação de armazém, seguro funerário, venda de produtos, criação de software, armazém de pipoca e conserto de caminhão.

A palestra mostrará como funciona essa metodologia e como as soluções podem ser buscadas. O facilitador relata que geralmente o mapeamento nessas atividades acontece em quatro horas.

— Eu mostro o que pode se fazer na prática. Eu falo da teoria, falo da origem, levo peças e falo, "gente, vamos montar. Agora é mão na massa" — anima-se Junqueira.

Na dinâmica, basicamente Junqueira pede que os participantes demonstrem o processo com as peças de Lego. O trabalho é colaborativo, fazendo assim com que apontamentos comecem a surgir.

— O legal é que assim, todos os segmentos. Eu tive transportadora que quis falar de tributo, sindicato que quis falar de tarifa, banco que quis falar de processo. Nós conseguimos com peças, pode ser Lego, pode ser Playmobil, pode ser peça da China. O método é pôr a mão na massa e contar o processo — destacou.

Serviço