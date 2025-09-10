Geral

Alerta na saúde
Notícia

Menos de 1% do público-alvo se vacinou contra a covid em Caxias, enquanto nova variante avança no RS

Em todo o ano de 2025, Caxias registrou 26 internações pela doença e quatro mortes

Gabriela Alves

