Menos de 1% do público-alvo se vacinou contra a covid em Caxias, enquanto nova variante avança no RS

Uma nova variante de covid-19 que circula no Rio Grande do Sul preocupa as autoridades pela possibilidade do aumento de casos de covid-19 no Estado, confirmada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). A nova variante, chamada XFG, é mais transmissível por ser nova, mas não oferece risco alto de complicações severas. No entanto, o Cevs já orienta que todos os grupos elegíveis, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, se imunizem contra a doença.

O público-alvo são crianças menores de cinco anos, gestantes e idosos. Em Caxias, o percentual de vacinados deste público não chega a 1%, conforme a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Em todo o ano de 2025, Caxias registrou 26 internações por covid-19 e quatro mortes. Em 2024, foram 159 hospitalizações e 25 mortes pela doença, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

— O que a gente vem observando é que com o passar da evolução da covid e o fim da pandemia, a adesão à taxa vacinal vem diminuindo drasticamente. A gente reafirma que a covid ainda causa internações e, para as pessoas suscetíveis, ainda pode resultar em casos de internação hospitalar grave com passagem por UTI e óbito — explica a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Beatriz Teles.

De acordo com a diretora, apesar de já ser perceptível que o número de casos tenha aumentado, eles não evoluem para internações hospitalares.

— Desde a semana epidemiológica 34, que é do final de agosto a início de setembro, apesar de estar dentro da sazonalidade, chama atenção visto que a gente tem a circulação da nova variante da covid já em território nacional, com registros no Rio Grande do Sul — afirma Magda.

Vacinação em todas as UBS na próxima semana

Além das crianças, são públicos elegíveis para a vacinação de rotina contra o coronavírus pessoas com 60 anos ou mais, que devem fazer uma dose a cada seis meses, e gestantes (uma dose a cada gestação).

A imunização contra a covid-19 conta ainda com a seleção de grupos especiais, conforme a SES. Alguns devem fazer uma dose anual, como os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e indígenas. Imunocomprometidos (a partir dos seis meses de idade) devem fazer três doses como esquema primário (se nunca foram vacinados) e duas doses anuais.

— A gente reforça a questão das vacinações para covid. O município de Caxias está sendo reabastecido para fazer o atendimento, principalmente dos grupos em que a vacinação é colocada como rotina. A partir da semana que vem, todas as unidades de saúde terão vacinas. Para os adultos, é convencionado a abertura do frasco nas segundas e nas sextas-feiras e, para o público infantil, nas quartas-feiras — explica Magda.

De acordo com a SMS, a entrega nas unidades básicas de saúde (UBS) deve começar ainda nesta semana. Serão doses da Pfizer Baby, para as crianças, Pfizer adulta, e Pfizer pediatric, para o público de cinco a 11 anos, para imunocomprometidos ou que tenham alguma patologia.

Confira quem pode se vacinar

Crianças (seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias): vacina faz parte do calendário vacinal. São duas a três doses, conforme histórico vacinal (consulte uma UBS e leve a caderneta de vacinas).

Pessoas de 60 anos ou mais: uma dose a cada seis meses.

Imunocomprometidos (cinco anos ou mais): uma dose a cada seis meses.

Gestantes: uma dose a cada gestação.

Público prioritário de cinco anos ou mais que deve tomar uma dose ao ano:

Trabalhadores da saúde

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores

Indígenas

Puérperas

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas privadas de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

Pessoas de cinco a 59 anos que já tomaram uma dose da vacina da covid-19 e não fazem parte de nenhum grupo prioritário não têm recomendação de vacinação rotineira, conforme o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Recomendações da Secretaria Estadual de Saúde