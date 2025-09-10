Menos de 1% do público-alvo se vacinou contra a covid em Caxias, enquanto nova variante avança no RS

Uma nova variante de covid-19 que circula no Rio Grande do Sul preocupa as autoridades pela possibilidade do aumento de casos de covid-19 no Estado, confirmada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). A nova variante, chamada XFG, é mais transmissível por ser nova, mas não oferece risco alto de complicações severas. No entanto, o Cevs já orienta que todos os grupos elegíveis, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, se imunizem contra a doença.
O público-alvo são crianças menores de cinco anos, gestantes e idosos. Em Caxias, o percentual de vacinados deste público não chega a 1%, conforme a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Em todo o ano de 2025, Caxias registrou 26 internações por covid-19 e quatro mortes. Em 2024, foram 159 hospitalizações e 25 mortes pela doença, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES).
— O que a gente vem observando é que com o passar da evolução da covid e o fim da pandemia, a adesão à taxa vacinal vem diminuindo drasticamente. A gente reafirma que a covid ainda causa internações e, para as pessoas suscetíveis, ainda pode resultar em casos de internação hospitalar grave com passagem por UTI e óbito — explica a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Beatriz Teles.
De acordo com a diretora, apesar de já ser perceptível que o número de casos tenha aumentado, eles não evoluem para internações hospitalares.
— Desde a semana epidemiológica 34, que é do final de agosto a início de setembro, apesar de estar dentro da sazonalidade, chama atenção visto que a gente tem a circulação da nova variante da covid já em território nacional, com registros no Rio Grande do Sul — afirma Magda.
Vacinação em todas as UBS na próxima semana
Além das crianças, são públicos elegíveis para a vacinação de rotina contra o coronavírus pessoas com 60 anos ou mais, que devem fazer uma dose a cada seis meses, e gestantes (uma dose a cada gestação).
A imunização contra a covid-19 conta ainda com a seleção de grupos especiais, conforme a SES. Alguns devem fazer uma dose anual, como os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e indígenas. Imunocomprometidos (a partir dos seis meses de idade) devem fazer três doses como esquema primário (se nunca foram vacinados) e duas doses anuais.
— A gente reforça a questão das vacinações para covid. O município de Caxias está sendo reabastecido para fazer o atendimento, principalmente dos grupos em que a vacinação é colocada como rotina. A partir da semana que vem, todas as unidades de saúde terão vacinas. Para os adultos, é convencionado a abertura do frasco nas segundas e nas sextas-feiras e, para o público infantil, nas quartas-feiras — explica Magda.
De acordo com a SMS, a entrega nas unidades básicas de saúde (UBS) deve começar ainda nesta semana. Serão doses da Pfizer Baby, para as crianças, Pfizer adulta, e Pfizer pediatric, para o público de cinco a 11 anos, para imunocomprometidos ou que tenham alguma patologia.
Confira quem pode se vacinar
- Crianças (seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias): vacina faz parte do calendário vacinal. São duas a três doses, conforme histórico vacinal (consulte uma UBS e leve a caderneta de vacinas).
- Pessoas de 60 anos ou mais: uma dose a cada seis meses.
- Imunocomprometidos (cinco anos ou mais): uma dose a cada seis meses.
- Gestantes: uma dose a cada gestação.
Público prioritário de cinco anos ou mais que deve tomar uma dose ao ano:
- Trabalhadores da saúde
- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores
- Indígenas
- Puérperas
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas privadas de liberdade
- Funcionários do sistema de privação de liberdade
- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
- Pessoas em situação de rua
Pessoas de cinco a 59 anos que já tomaram uma dose da vacina da covid-19 e não fazem parte de nenhum grupo prioritário não têm recomendação de vacinação rotineira, conforme o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Recomendações da Secretaria Estadual de Saúde
- Vacinação contra a covid-19 para os grupos elegíveis, conforme Calendário Nacional de Vacinação. As vacinas contra a covid-19 atualmente em uso são eficazes contra formas graves da doença, hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação.
- Testagem em pacientes sintomáticos até cinco dias do início dos sintomas.
- Adoção de medidas não farmacológicas de prevenção e controle, incluindo: isolamento dos casos confirmados de covid-19, uso de máscaras, etiqueta respiratória, higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão, ventilação, limpeza e desinfecção adequada de ambientes.
- Uso de máscaras indicado para profissionais em ambientes assistenciais, pessoas com quadro sintomáticos respiratórios e também podem ser usadas por pessoas saudáveis, especialmente em ambientes de aglomeração e/ou baixa renovação do ar.