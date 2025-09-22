Com mais de 100 vagas disponíveis, Tacchini realiza mutirão de empregos neste sábado, em Bento Gonçalves 

Mutirão de empregos é neste sábado Neimar De Cesero / Agencia RBS

Neste sábado (27), o Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, promove um mutirão para contratação de novos funcionários. A ação ocorre das 8h às 11h30, no próprio hospital.

Estão sendo disponibilizadas mais de 100 vagas, entre elas: auxiliar de higienização, auxiliar de cozinha, auxiliar de nutrição, atendente, assistente de atendimento e analista de controladoria. Os candidatos interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 9361-5030 para agendar o horário da entrevista.