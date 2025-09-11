Com foco na inclusão, projeto leva oficina de macramê para estudantes da Escola Especial Helen Keller, em Caxias

Alunos atentos às instruções para a confecção de chaveiros de macramê. Porthus Junior / Agencia RBS

O macramê, uma arte milenar enraizada na essência da Serra, desafiou, nesta semana, a atenção e a concentração de pequenos estudantes da Escola Helen Keller, em Caxias do Sul. Por meio do projeto cultural Metamorfose de Nós, na ação Nós para transformar, os alunos de seis a 11 anos participaram, na quarta-feira (10), de uma oficina com a artista têxtil Manuela Rosa.

Na equipe da oficineira, Anna Clara dos Santos, de 11 anos, Victor Hugo da Silva dos Santos, de 13, e Emanuelly Nascimento da Silva, de 14, foram os monitores e ajudaram os estudantes a dar os nós da forma correta para a criação de chaveiros em macramê. Anna Clara, inclusive, é aluna das oficinas semanais de macramê que Manuela ministra na Casa Anjos Voluntários, no contraturno escolar. Graças às aulas, que participa há três anos, já conseguiu fazer itens para venda.

E foi pelo interesse de Anna nas oficinas da Casa Anjos Voluntários que Manuela percebeu a necessidade de ter um intérprete de libras nas aulas e de levar a arte para públicos que talvez não tivessem acesso, como os estudantes da Escola Helen Keller.

— Os alunos da Anjos Voluntários são experientes no macramê, então eles foram me auxiliar a ensinar os jovens da Helen Keller. O motivo de ser no Helen é fazer a inclusão e a socialização dessa aluna que é surda, com uma arte que ela já domina, com os colegas de escola dela — explica Manuela.

O projeto Metamorfose de Nós tem dois pilares: a inclusão social e a preservação cultural da arte milenar do macramê. Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc – PNAB Nº 2024/230, com produção cultural de Flor Nieto e Lynch Gestão Cultural.

— O macramê, além de despertar o dom dos trabalhos manuais, desenvolve concentração, foco, disciplina, persistência, porque eles têm que persistir pra aprender a fazer o nó, a desmanchar e a fazer de novo. A autoconfiança é algo ímpar nessa oficina, eles sempre acham que não são capazes e querem desistir; depois vão fazendo, veem que conseguem e vem aquele empoderamento e confiança — orgulha-se Manuela.

Ao longo do ano, o Metarmofose de Nós proporciona oficinas semanais de até três horas para jovens de seis a 16 anos da Casa Anjos Voluntários, durante 10 meses.

Sobre a artista

Após mais de 10 anos de experiência em arquitetura, Manuela Rosa decidiu, durante a pandemia, aplicar seu conhecimento e foco em um ateliê de arte.

Atualmente, lidera um ateliê dividido em duas marcas: Manuela Rosa - Design Têxtil, especializada em peças para alta decoração, e OrnaPET - Acessórios Artesanais, uma linha de acessórios para pets vendida exclusivamente no atacado para todo o país.