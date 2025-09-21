Com feira de profissões e imersão na carreira médica, FSG promove eventos gratuitos para buscar novos alunos 

Um dos eventos ainda oferece bolsas gratuitas para cursos de graduação Victoria Xavier / Divulgação

O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), em Caxias do Sul, promoverá dois eventos para conquistar novos alunos. No dia 6 de outubro, a instituição abre as portas para o Mochilão, a tradicional feira de profissões, voltada para escolas públicas e privadas. Já no dia 9 de outubro, será a vez da FSG realizar a primeira edição do MedDay, evento para estudantes que têm interesse em ingressar na área médica.

No Mochilão, são apresentadas diferentes áreas de atuação por meio de atividades práticas, oficinas, workshops, palestras e bate-papos com professores e universitários.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento. Entre as atividades programadas, estão oficinas como:

“Salvando vidas: Desengasgo de Emergência e Reanimação Cardíaca” (Medicina).

“Operação Aeroporto: detecção de drogas” (Farmácia).

“Aula Show Gastronomia e Nutrição” (Gastronomia e Nutrição).

“Primeiros Socorros na Medicina Veterinária” (Medicina Veterinária).

Além disso, os alunos que participarem terão a chance de garantir bolsas de estudo para cursos presenciais de graduação (exceto Medicina), válidas para ingresso no primeiro semestre de 2026. Para concorrer, os candidatos devem se inscrever com o cupom “MOCHILAO” durante o evento e fazer o vestibular até 16 de outubro. As regras estão no link.

Já o MedDay, os participantes poderão realizar um tour pelo campus, participar de oficinas práticas, palestras e dinâmicas, além de conversar com professores e acadêmicos sobre a formação e o cotidiano da profissão. As inscrições para o evento vão até 7 de outubro pelo link.

— São dois momentos únicos para que os estudantes conheçam de perto a estrutura da FSG e tenham contato com um corpo docente altamente qualificado, comprometido com uma formação profissional de excelência — revelou o reitor da FSG, Denis Chidem.

Serviço:

O quê: Mochilão para alunos de escolas públicas e privadas.

Mochilão para alunos de escolas públicas e privadas. Local: Rua Marechal Floriano, 1.229, Caxias do Sul.

Rua Marechal Floriano, 1.229, Caxias do Sul. Data: 6 de outubro

6 de outubro Horário: 8h30min às 21h

8h30min às 21h Inscrições: gratuitas pelo site .

gratuitas pelo Programação completa: disponível no aplicativo Duda (Android e iOS).



