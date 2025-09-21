Geral

Educação Superior
Notícia

Com feira de profissões e imersão na carreira médica, FSG promove eventos gratuitos para buscar novos alunos 

O Mochilão, que acontece no dia 6 de outubro, é voltado para estudantes de escolas públicas e privadas. Já o MedDay, no dia 9 de outubro, é para quem tem interesse em ingressar na área médica. Veja como participar 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS