Com expectativa de 22 mil litros de espumante a serem consumidos, Fenachamp abre nesta quinta em Garibaldi

Evento ocorre de sexta a domingo, até o dia 26 de outubro. Segundo a organização, cerca de 70 mil visitantes devem passar pela festa

Pablo Ribeiro

