Com expectativa de 22 mil litros de espumante a serem consumidos, Fenachamp abre nesta quinta em Garibaldi

A festa ainda oferece feira multissetorial, com 14 expositores. Cassius André Fanti / Divulgação

Garibaldi, reconhecida como a Capital Brasileira do Espumante, dá início nesta quinta-feira (2) a mais uma edição da Fenachamp – Festa do Espumante Brasileiro, que segue até o dia 26 no Parque da Fenachamp. O evento, que ocorre de sexta a domingo durante todo o mês de outubro, além da abertura na quinta, já é consolidado como uma das maiores celebrações do setor vitivinícola no Brasil.

A expectativa da organização é repetir o sucesso da última edição, que registrou 70 mil visitantes e consumo superior a 22 mil litros de espumante. Mesmo com menos dias de festa neste ano, Diana Borghetti, presidente do Centro Empresarial e Cultural (CEC Garibaldi), entidade responsável pela organização, acredita que os números devem se manter.

— Nas últimas festas tivemos um crescimento constante no consumo e na presença de público. Isso se deve à excelência dos nossos espumantes, cada vez mais apreciados. Acreditamos que vamos chegar muito próximos desses números novamente — destaca.

A festa ainda oferece feira multissetorial, com 14 expositores de comércio, indústria e serviços; recreação infantil, com playground supervisionado; passeios de trator dentro do parque; e o tradicional passeio de Tim-Tim, caminhão GMC de 1944 adaptado para transportar turistas pelas ruas do Centro Histórico de Garibaldi.

A rainha da Fenachamp, Giovana Pelizzari, e as princesas, Rafaela Zago Romio e Roberta Indiara Flores, desde quando foram eleitas, em julho de 2024, vêm atuando na divulgação e no convite ao público para prestigiar a festa e o espumante brasileiro.

— O nosso setor vitivinícola vem evoluindo e se aprimorando. Hoje temos espumantes de altíssima qualidade, fruto do trabalho coletivo de agricultores, vitivinicultores, enólogos e toda a cadeia produtiva. É esse esforço que a Fenachamp celebra — resume Diana.

Mais de cem rótulos de 17 vinícolas

A Fenachamp reúne 17 vinícolas, que representam 90% da produção nacional de espumante. Para Diana, o diferencial está no formato do evento.

— A Fenachamp é uma festa, e não apenas uma feira. O espumante é o grande protagonista, acompanhado da gastronomia, da música e da cultura. Esse conjunto é o que dá vida ao evento e o torna tão especial.

Mais de cem rótulos estarão disponíveis ao público, que poderá degustar desde os clássicos brut, moscatel, demi-sec e nature até versões sem álcool. A venda é feita tanto em garrafa quanto em taça, com a possibilidade de acompanhar a bebida com coquetéis elaborados à base de espumante.

Participam da Fenachamp 2025: Aviga (Adega Chesini, Casa Pedrucci – Espumantes Clássicos, Vinícola Santa Bárbara, Vinícola Piacentini, Vinícola São Luiz – Dom Naneto), Cave Bertamoni, Chandon, Cooperativa Vinícola Aurora, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Courmayeur Domaine, Famiglia Valduga, Gió Vinhos e Espumantes, Miolo Wine Group, NOVA, Salton, Vinícola Mondadori e Vinícola Peterlongo.

Gastronomia e tecnologia a serviço do visitante

O novo layout dos pavilhões foi projetado para ampliar a comodidade, com melhor circulação, mais espaço para mesas e visibilidade para os shows. A ideia é que o visitante se sinta em uma grande praça, onde as vinícolas recebem o público em ambientes semelhantes a bares e restaurantes.

— Ampliamos os espaços para que todos possam se sentar, relaxar e aproveitar a festa com tranquilidade. Queremos que o visitante perceba esse cuidado e tenha uma experiência aconchegante — reforça Diana.

A gastronomia será outro atrativo: 16 estabelecimentos servirão mais de cem pratos, que vão de massas, risotos e carnes até petiscos, lanches e sobremesas. Para facilitar, o aplicativo Fenachamp foi atualizado e permite fazer pedidos e pagamentos direto do celular, sem sair da mesa.

— É uma praticidade para quem nos visita. O público pode se acomodar em uma vinícola e pedir pelo app qualquer prato, que chega diretamente na mesa — explica a presidente.

Shows e atrações culturais

A programação artística é intensa, com shows todos os dias incluídos no valor do ingresso. Sertanejo, rock, samba, pagode e pop se revezam no palco, garantindo diversidade. Entre as atrações confirmadas estão Vera Loca, Comunidade Nin Jitsu, Star Beatles, Reação em Cadeia, Sunset Riders e Rodrigo Soltton.

Além das baladas noturnas, haverá noites temáticas dedicadas aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, ao Dia das Crianças e a tributos musicais a grandes artistas. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Tradições preservadas

Outro destaque é o Sabrage Coletivo, uma das marcas da Fenachamp, que ocorre no sábado (4). O ritual, criado em 2009 e inspirado na tradição francesa de abrir garrafas com um sabre, já garantiu à festa dois recordes no Guinness Book, em 2013 e 2015. Para esta edição, já são mais de 225 inscritos, com limite de 250 participantes.

— O sabrage é tradição da nossa festa e já conquistou reconhecimento internacional. Mesmo não sendo auditado neste ano, seguimos com essa prática como símbolo da Fenachamp — afirma Diana.

Sabrage de 2019. Cassius André Fanti / Divulgação

Neste ano, todos os participantes receberão uma garrafa comemorativa alusiva aos 150 anos da imigração italiana, além de acesso ao parque da festa, estacionamento gratuito, um chapéu personalizado e certificado online de participação.

A Vila Típica Italiana, montada dentro do parque, é outro espaço que preserva a cultura dos imigrantes, oferecendo produtos coloniais, artesanato e jogos como a bocha. Casas históricas, galpão e igreja de época compõem o cenário, em que os visitantes podem experimentar a gastronomia típica e vivenciar um pouco do passado.

Programe-se

O quê: Fenachamp – Festa do Espumante Brasileiro

Quando: de 2 a 26 de outubro (sextas, sábados e domingos, além da quinta-feira de abertura)

Onde: Parque da Fenachamp (Rodovia VRS 813, s/nº, bairro São Miguel, Garibaldi)

Horários:

Quinta (2/10) : 17h às 21h

: 17h às 21h Sextas: 18h às 24h

18h às 24h Sábados: 16h às 22h30min

16h às 22h30min Domingos: 11h às 20h

Ingressos: