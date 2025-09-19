Com entrada gratuita, domingo tem Festival de Orixá em Caxias

Neste domingo (21), a partir das das 15h, o Terreiro Casa de Todos - Ilé Àṣẹ Ogungbami será palco do Festival de Orixá no Culto Tradicional Yoruba. O público poderá se relacionar com os deuses da mitologia Yorubá através de uma celebração cultural e espiritual. A entrada é gratuita.

Para celebrar o festival, muitos detalhes estão sendo preparados, como comidas e roupas consagradas que são confeccionadas artesanalmente baseadas nos costumes originais da tradição africana.

Sobre o Culto Tradicional Yoruba

A filosofia espiritual do culto tradicional Yoruba é milenar, considerada o berço da humanidade. Suas raízes remontam a milênios a.C. na cidade de Ifé, tida pelo povo Yoruba como a primeira cidade do mundo. Mais que uma fé, este culto é uma filosofia de conduta e sociedade.

Com a colonização do Brasil, milhares de pessoas escravizadas foram trazidas e suas comunidades, desrespeitosamente desmembradas, precisaram adaptar sua espiritualidade para sobreviver. Desta adaptação surgiram o Candomblé, o Batuque e outras vertentes da diáspora brasileira. Resgatar a compreensão original desta cultura e fé, que abrange tantos brasileiros, é um ato de dignidade que restaura a ancestralidade que, no passado, foi roubada e apagada.

