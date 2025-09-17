Com aumento de casos de covid-19, hospital de Canela suspende visitas 

Hospital de Canela registra aumento de casos de covid-19. Reprodução/Facebook/Hospital de Canela

O Hospital de Caridade de Canela, na serra gaúcha, suspendeu todas as visitas a pacientes. O motivo é o aumento de casos de covid-19 dentro da instituição. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (15) e é válida por 10 dias, podendo ser prorrogada.

A suspensão de visitas vale para todos os pacientes que estão internados e em observação na instituição. O comunicado divulgado foi assinado pelo interventor do hospital, Emanoel do Nascimento.

De acordo com o documento, a medida é necessária para proteger pacientes, colaboradores e a comunidade, ajudando a conter a circulação do vírus.



