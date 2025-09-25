Com abordagem prática e visitas em empresas, projeto trabalha noções de gestão e meio ambiente em escolas de Caxias e Farroupilha

Professor Weslley Barbosa, do Senai, explicando sobre os polímeros durante a aula do projeto na Escola Municipal Luciano Corsetti. Ulisses Castro / Agencia RBS

Despertar o interesse para o mercado de trabalho ao mesmo tempo em que forma jovens mais preocupados com o meio ambiente e cientes da indústria plástica. Estes são alguns dos pilares do projeto Educamais, desenvolvido em escolas municipais da Serra. Com uma abordagem prática e experiências técnicas em empresas, a iniciativa já formou dezenas de estudantes nos últimos dois anos. Neste semestre, a proposta ocorre em instituições municipais de Caxias do Sul e Farroupilha — as escolas participantes são escolhidas pelas prefeituras. A intenção, para 2026, é de expandi-la para Flores da Cunha.

Realizada pelo Sindicato Patronal das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), a formação é oferecida gratuitamente para estudantes do oitavo e do nono ano, no contraturno escolar, uma vez na semana. A iniciativa é divida em três módulos, com apoio do Sebrae, Senai, Sicredi, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), além das secretarias de educação de cada cidade.

— Nós sabemos da demanda que as empresas têm com relação à formação de pessoas, profissionais qualificados, então, iniciamos o desenvolvimento desse projeto ainda em 2022. Mas o nosso objetivo é trabalhar também a sensibilização e a aproximação dos jovens com as empresas. Nos três módulos trabalhamos gestão, polímeros e educação ambiental — explica a executiva do Simplás, Fabiana Toigo.

Ao longo do Educamais, os estudantes realizam visitas técnicas em empresas parceiras. A duração dos conteúdos é de cerca de três meses. Após, os jovens participam de uma cerimônia de formatura.

— Esse projeto foi desenhado unindo duas necessidades: a percepção da falta de mão de obra na indústria e também a evasão escolar, cujos dados nos mostram que uma parcela de alunos desiste dos estudos, antes de ingressar no ensino médio. Muitos dos estudantes que participam melhoram, inclusive, o desempenho escolar. Nas visitas técnicas, os alunos se interessam por conhecer mais das empresas e do segmento — enfatiza a analista de articulação territorial do Sebrae Serra, Adriana Martins.

A Escola Municipal Luciano Corsetti, no bairro Kayser, é uma das instituições caxienses incluídas no Educamais. Neste semestre, são 17 alunos que participam voluntariamente da formação nas quartas-feiras pela manhã.

O estudante Yuri Ribeiro de Souza, 14 anos, participou da edição anterior. Para ele, os conteúdos aprendidos podem ser aplicados no dia a dia, para além da sala de aula:

— Foi uma experiência incrível! Todo mundo gostou muito. Muitas vezes fazemos cursos que nos enchem de informações, mas não nos ensinam como utilizá-las. Este foi diferente. Aprendemos como utilizar o conhecimento e não só da questão do plástico. Aprendemos a ouvir e a falar, a nos comunicar melhor — avalia o aluno do nono ano.

Experiência similar em Gramado

Em Gramado, um projeto-piloto similar foi desenvolvido no último semestre em uma parceria do Sebrae com a prefeitura. Noventa alunos tiveram aulas teóricas, práticas e visitas técnicas em empreendimentos gastronômicos, no chamado Educalab Gastrô.