Com 6,3 mil pessoas consideradas analfabetas, Caxias do Sul conta com EJA para recuperação do ensino

Roseli Maria Bergozza e Adriano Zanandrea, assessores pedagógicos do EJA em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Conforme o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caxias do Sul tem 6,3 mil pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas ou não alfabetizadas. Conforme levantamento do município, 3,6 mil são pessoas com 60 anos ou mais.

No Estado, contando a partir dos 15 anos, são 256 mil pessoas consideradas analfabetas.

Em Caxias, pessoas analfabetas, não alfabetizadas e com estudos incompletos têm a possibilidade de serem atendidas pela Educação de Jovens e Adultos (EJA). O município oferece as aulas em Ensino Fundamental, que acontecem em duas escolas com aulas noturnas, e o Estado, o Fundamental e o Ensino Médio (confira mais, abaixo).

Hoje são cerca de 75 estudantes matriculados nas escolas municipais do EJA. Os assessores pedagógicos da modalidade no município, Roseli Maria Bergozza e Adriano Zanandrea, relatam que atualmente a maioria são jovens que, por motivos como trabalho ou dificuldade na aprendizagem, evadiram do ensino e retornam para concluir a formação.

— Temos uma característica muito forte que é a juvenilização. Temos muitos jovens porque a legislação modificou, e agora a entrada é a partir dos 15 anos — descreveu Roseli.

São raros os casos, como contam os educadores, de estudantes que chegam ao EJA precisando da alfabetização desde o início. A modalidade, por outro lado, possui especificidades. Como destacam os assessores, ela não pode ser vista como o ensino regular.

— É diferente pela faixa etária, pela história de vida, e mesmo porque essas pessoas já têm leitura de mundo. Então, esses saberes também são importantes. E é isso que precisamos ver no sistema educacional porque não há saber mais ou saber menos. Todos os saberes são importantes. Nós apenas sistematizamos isso. Então, esse olhar é que o que precisamos ter para a EJA — destacou Roseli.

Adriano Zanandrea e Roseli Maria Bergozza em entrevista. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em Caxias, o EJA também proporciona atividades fora da escola. Dentro da construção pedagógica, uma das propostas da modalidade é que os estudantes vivenciem a cidade e os equipamentos culturais existentes.

São passeios para peças de teatro, exposições e visitas a locais como a Casa da Cultura ou o Centro de Cultura Ordovás. O que é visto também é trabalhado dentro da sala de aula.

— Vários não conheciam a Casa da Cultura. Era uma novidade para eles — relatou Zanandrea.

No EJA, o período do ensino também não é o mesmo que o regular. Os estudantes são classificados dentro de totalidades e avançam conforme o próprio desempenho.

Matrícula no EJA de Caxias do Sul

As aulas acontecem de segundas a quintas presencialmente das 19h às 22h30min e nas sextas com atividades indiretas. A matrícula deve ser feita nas próprias instituições, com os estudos iniciando a partir de inscrição:

EMEF Dolaimes Stédile Angeli - Caic (Rua Gregório João Paniz, 722, bairro Centenário, próximo à Codeca). Fone: (54) 3698-9902.

EMEF Caldas Júnior (Rua Ottone Bassanesi, 225, bairro Petrópolis, próximo à UCS). Fone: (54) 3536-0147.

No Estado, as aulas acontecem na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Presidente Vargas. As inscrições devem ser feitas no Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Neeja), na Rua Garibaldi, 660. Informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3221-1383.

Oficina voltada para alfabetização em Flores da Cunha

Com caneta e caderno em mãos, Walceu Braz da Silva, 65 anos, demonstra orgulhoso o que vem aprendendo nas aulas no InTec, em Flores da Cunha. O aposentado é um dos participantes da oficina gratuita de alfabetização para adultos, oferecida pelo município. Em Flores, segundo dados do Censo, são 545 pessoas consideradas analfabetas.

Walceu Braz da Silva participa da oficina em Flores da Cunha. Ulisses Castro / Agencia RBS

Soldador por 28 anos, o morador de Flores, nascido em São Francisco de Paula, dedicou a vida a ajudar a família, o que o afastou da escola e do ensino. Aposentado, Silva vive a realização de aprender a ler e escrever. Para ele, tornou-se um ganho de autoestima e uma mudança na rotina.

— Estou muito contente, mudando cada dia mais. Não só para mim, mas também para a própria família mesmo. Tem a minha independência, chegar num lugar e ver o que está escrito, entender — contou o aposentado.

Na primeira aula, ainda no ano passado, Silva, que é chamado de Braz pelos familiares, foi acompanhado do filho Edson da Bona da Silva, 39, e do neto Théo Matos da Silva, 10. Os dois seguem incentivando, inclusive com o neto e o vô fazendo os temas juntos.

— Ele está mais descontraído no geral, tem mais coragem se precisar de uma fala em público, por exemplo, porque ele se conectou, saiu talvez de estar só naquele sedentarismo em casa e veio se conectar e ter uma troca de experiências. O conhecimento nunca é demais — percebeu o filho.

Walceu com o filho Edson da Bona da Silva, 39, com o neto Théo Matos da Silva. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como contou Edson, o pai já quer participar também de outras oficinas, como de inclusão digital, que também deve ser disponibilizada pelo município.

"Ter autonomia para fazer o que quiser"

A diretora de Desenvolvimento Econômico de Flores, Iara Barbosa, conta que a iniciativa começou no segundo semestre do ano passado de forma experimental. Já neste ano as aulas, sempre nas terças e quintas, seguirão até dezembro.

— A pirâmide está invertendo. Com 50 anos ou mais, as pessoas estão se aposentando, mas também não querem mais ficar tão inativos, tão fora do mercado. Eles querem se sentir úteis e se sentir útil passa por uma questão psicológica, de ter a dignidade, de ter autonomia pra fazer o que ele quer, compreender e não ser enganado e se sentir apto para estar em contato com gerações diferentes — refletiu Iara.

A diretora relatou que a oficina gratuita também tem como objetivo auxiliar estrangeiros que chegam à região em busca de trabalho.