Com 2,3ºC, São Francisco de Paula tem menor temperatura do RS nesta sexta; veja como fica o tempo na Serra no fim de semana

Nesta sexta o tempo segue estável e com sol em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

A sexta-feira (12) amanheceu gelada no Rio Grande do Sul em função da presença de uma massa de ar fria e seca sobre o território gaúcho, segundo a Climatempo. Com 2,3ºC, São Francisco de Paula registrou a menor temperatura do Estado. A sensação térmica na cidade foi de –0,6ºC.

Cambará do Sul ocupou a segunda posição do ranking, com 3,5ºC (e sensação de 1,1°C), seguida por São José dos Ausentes, com 3,6ºC e Vacaria, com 4ºC. A sensação térmica, porém, não foi registrada nas cidades dos Campos de Cima da Serra.

Conforme a Climatempo, nesta sexta o tempo segue estável e sem chuva no Rio Grande do Sul. À tarde, a sensação é amena em todo o Estado. Na Serra, apesar do predomínio do sol, não esquenta muito. A temperatura em Caxias do Sul chega aos 18ºC. Já em Bento Gonçalves, a máxima será de 19ºC.

O que esperar do fim de semana

Conforme a Climatempo, o sábado (13) segue com predomínio de tempo ensolarado e ainda deve contar com temperatura mais baixa pela manhã, com chance de geada na Serra. À medida que a incidência solar aumenta, ocorre uma elevação dos termômetros e a sensação fica mais amena à tarde. A mínima em Caxias será de 6ºC e a máxima de 23ºC.

No domingo (14), o tempo firme predomina em grande parte do Rio Grande do Sul, com sol aparecendo entre variações de nuvens. Na Serra, ainda amanhece com frio, mas sem previsão de geada. Durante a tarde a sensação será mais amena. A mínima em Caxias será de 11ºC e a máxima de 25ºC. Em Bento Gonçalves, a mínima será de 10ºC e a máxima de 25ºC.

A tendência para o início da próxima semana, segundo a Climatempo, é do retorno da chuva na Serra. Na segunda-feira (15), o dia começa com tempo firme, mas a partir do fim da manhã áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva que podem ser mais intensas a partir da tarde. As temperaturas seguem amenas ao longo do dia.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Sexta: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Sábado: mínima de 6ºC e máxima de 23ºC

mínima de 6ºC e máxima de 23ºC Domingo: mínima de 11ºC e máxima de 25ºC

mínima de 11ºC e máxima de 25ºC Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

Bento Gonçalves

Sexta: mínima de 7ºC e máxima de 19ºC

mínima de 7ºC e máxima de 19ºC Sábado: mínima de 6ºC e máxima de 23ºC

mínima de 6ºC e máxima de 23ºC Domingo: mínima de 10ºC e máxima de 23ºC

mínima de 10ºC e máxima de 23ºC Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 20ºC

Farroupilha

Sexta: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Sábado: mínima de 6ºC e máxima de 23ºC

mínima de 6ºC e máxima de 23ºC Domingo: mínima de 10ºC e máxima de 25ºC

mínima de 10ºC e máxima de 25ºC Segunda: mínima de 14ºC e máxima de 20ºC

Gramado

Sexta: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 23ºC

mínima de 7ºC e máxima de 23ºC Domingo: mínima de 11ºC e máxima de 25ºC

mínima de 11ºC e máxima de 25ºC Segunda: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC

Vacaria

Sexta: mínima de 5ºC e máxima de 19ºC

mínima de 5ºC e máxima de 19ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 21ºC

mínima de 7ºC e máxima de 21ºC Domingo: mínima de 8ºC e máxima de 22ºC

mínima de 8ºC e máxima de 22ºC Segunda: mínima de 11ºC e máxima de 21ºC

São José dos Ausentes