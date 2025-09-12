Geral

Clima de primavera
Notícia

Com 2,3ºC, São Francisco de Paula tem menor temperatura do RS nesta sexta; veja como fica o tempo na Serra no fim de semana

Segundo a Climatempo, sábado e domingo serão marcados por manhãs frias e tardes mais amenas na região, com os termômetros podendo chegar aos 25ºC. Chuva retorna na segunda

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS