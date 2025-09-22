Colisão na BR-470, em Garibaldi, deixa homem gravemente ferido 

Condutor da Saveiro ficou preso nas ferragens e foi levado em estado grave para atendimento em Bento Gonçalves. ComSocial - 3ªCiaBM / Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na tarde dessa segunda-feira (22), na BR-470, em Garibaldi, deixou um homem gravemente ferido. A colisão entre uma Saveiro branca e um Ford Maverick cinza ocorreu por volta das 17h no km 220 da rodovia, perto da empresa SCA.

Os bombeiros de Bento Gonçalves e Garibaldi atenderam à ocorrência. As corporações atuaram em conjunto no resgate do motorista da Saveiro, que ficou preso nas ferragens.

Condutor do Ford Maverick teve ferimentos leves, mas também foi enviado para Bento Gonçalves. ComSocial - 3ªCiaBM / Divulgação

Após ser retirado do carro em estado grave, ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Já o condutor da Maverick teve ferimentos leves. Ele também foi levado Hospital Tacchini.

A Polícia Civil irá investigar a causa do acidente.