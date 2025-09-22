Colisão na BR-470, em Garibaldi, deixa homem gravemente ferido 

Um acidente de trânsito registrado na tarde dessa segunda-feira (22), na BR-470, em Garibaldi, deixou um homem gravemente ferido. A colisão entre uma Saveiro branca e um Ford Maverick cinza ocorreu por volta das 17h no km 220 da rodovia, perto da empresa SCA.
Os bombeiros de Bento Gonçalves e Garibaldi atenderam à ocorrência. As corporações atuaram em conjunto no resgate do motorista da Saveiro, que ficou preso nas ferragens.
Após ser retirado do carro em estado grave, ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Já o condutor da Maverick teve ferimentos leves. Ele também foi levado Hospital Tacchini.
A Polícia Civil irá investigar a causa do acidente.