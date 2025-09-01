Chuva e retorno do frio intenso só no fim do mês: como ficará o clima em setembro na Serra

Após um fim de semana quente, o tempo permanece estável apenas nesta segunda (1°) e terça-feira (2). Ulisses Castro / Agencia RBS

Setembro marca a transição entre o inverno e a primavera, que terá início no próximo dia 22. Na Serra, o frio, apesar de ainda presente, começa a perder tração e a chuva ganha protagonismo.

Após um fim de semana quente, o tempo permanece estável apenas nesta segunda (1°) e terça-feira (2). Segundo a Climatempo, na quarta-feira (3), a chuva retorna em áreas isoladas, com temperaturas agradáveis pela manhã e sem grande elevação à tarde.

Na segunda metade da semana as mínimas podem ficar abaixo dos 10°C — em cidades como Caxias do Sul — devido à condição de tempo úmido e nublado, com pouca abertura de sol. Entre a quarta e a sexta (5), há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

Até o fim da primeira quinzena de setembro, os meteorologistas indicam que não terá nova massa de ar polar intensa. Essa condição deve aparecer somente no final do mês, na virada para outubro. Ainda assim, será necessário deixar um agasalho à vista para dias úmidos e instáveis, que irão reservar temperaturas ligeiramente mais baixas.

Panorama no Estado

De uma forma geral, a Climatempo aponta para uma primeira semana marcada pela chuva — volumosa em alguns pontos — no Rio Grande do Sul, potencializada por um contraste térmico com a passagem de frentes frias e o aumento do fluxo de calor que vem do Norte do país.

A segunda e a terceira semanas do mês que se inicia tendem a ser mais quentes e secas, com temperaturas que podem superar os 30 °C. A expectativa é de retorno da chuva e queda acentuada da temperatura nos últimos dias de setembro. Está prevista a passagem de uma massa de ar frio de origem polar, com força moderada a forte.

Em tópicos:

Volume de chuva um pouco acima da média na maioria das áreas do Estado

Temporais são mais prováveis na primeira e na última semana do mês

Calor aumentando com períodos quentes especialmente na segunda e terceira semana do mês

Temperaturas na Serra

Caxias do Sul

Segunda-feira, dia 1°: 16°C (mínima)/ 25°C (máxima)

Terça-feira, dia 2: 16° (mínima)/ 24°C (máxima)

Quarta-feira, dia 3: 17°C (mínima)/ 27°C (máxima)

Quinta-feira, dia 4: 9°C (mínima)/ 21°C (máxima)

Sexta-feira, dia 5: 7°C (mínima)/ 9°C (máxima)

Sábado, dia 6: 6°C (mínima)/ 14°C (máxima)

Domingo, dia 7: 8°C (mínima)/ 20°C (máxima)

Bento Gonçalves

Segunda-feira, dia 1°: 16°C (mínima)/ 26°C (máxima)

Terça-feira, dia 2: 17°C (mínima)/ 24°C (máxima)

Quarta-feira, dia 3: 18°C (mínima)/ 27°C (máxima)

Quinta-feira, dia 4: 10°C (mínima)/ 20°C (máxima)

Sexta-feira, dia 5: 7°C (mínima)/ 10°C (máxima)

Sábado, dia 6: 7°C (mínima)/ 14°C (máxima)

Domingo, dia 7: 8°C (mínima)/ 21°C (máxima)

Vacaria

Segunda-feira, dia 1°: 14°C (mínima)/ 21°C (máxima)

Terça-feira, dia 2: 14°C (mínima)/ 21°C (máxima)

Quarta-feira, dia 3: 14°C (mínima)/ 24°C (máxima)

Quinta-feira, dia 4: 10°C (mínima)/ 21°C (máxima)

Sexta-feira, dia 5: 7°C (mínima)/ 11°C (máxima)

Sábado, dia 6: 6°C (mínima)/ 14°C (máxima)

Domingo, dia 7: 10°C (mínima)/ 17°C (máxima)

Gramado