Chimarrão é a sensação entre os turistas no Festival Gaúchos, que segue até dia 28 em Gramado

Rayane Silva e Simone Neves vieram da Paraíba para conhecer a cidade e provar o mate. Gabriel Costa / Agência RBS

Até 28 de setembro, quem passa pelo centro de Gramado encontra um cenário digno de Acampamento Farroupilha – com direito até a uma playlist tradicionalista tocando no sistema de som da Avenida Borges de Medeiros. O Festival Gaúchos reúne todos os aspectos da cultura do Estado em uma programação diária e gratuita ao longo de todo o mês. Mas o que tem chamado mais atenção dos turistas é a nossa bebida símbolo: o chimarrão.

A servidora pública Rayane Silva e a assistente administrativa Simone Neves vieram da Paraíba para conhecer a cidade e provar o mate.

– A gente veio em setembro porque sabíamos que a cidade não estaria tão lotada, e a gente pesquisou e viu que estava acontecendo essa programação gaúcha. É igual ao nosso São João, achamos muito legal – comenta Simone.

– Minha avó é do Ceará e toma chimarrão lá (risos). A cultura tem isso de cruzar fronteiras, e eu provei o chimarrão aqui e adorei – conta Rayane.

Fernanda Valente e Rodrigo Schlee (D) são pesquisadores e curadores da cultura gaúcha. Gabriel Costa / Agência RBS

As duas aprenderam a fazer o mate na Praça Major Nicoletti, no Centro, onde está posicionada a Bolanta (espécie de trailer à moda antiga) do casal de pesquisadores e curadores da cultura gaúcha Fernanda Valente e Rodrigo Schlee. Eles estão responsáveis não só pela oficina de chimarrão, como pela exposição de pilchas, história e guasqueria (arte de manipular e trançar o couro) da tradição gaúcha – atividade exposta no coreto da praça, na bolanta e também no Largo da Borges, em frente à Rua Coberta.

– A Semana Farroupilha é um momento de aprender a história e honrar a tradição, e a gente está muito feliz de mostrar esse trabalho e ajudar num evento assim. Gramado é uma vitrine nacional e em setembro a gente mostra ainda mais essa hospitalidade e o nosso jeito de viver – comenta Rodrigo.

– Esse evento reúne tudo que o gaúcho gosta, é uma maneira da gente celebrar e curtir a nossa cultura, mas também de apresentar para turistas do Brasil todo o que é ser gaúcho – celebra Fernanda.

Ela já perdeu a conta de quantos turistas pararam para perguntar sobre o chimarrão, provar pela primeira vez e até aprender a fazer seu próprio mate. Um exemplo é o casal maranhense Patrícia Santos e Denílson Fortes.

– Eu achava que era tipo um chá, mas é melhor, eu gostei muito – brinca ela.

– A Fernanda me deu o passo a passo ali e eu acertei de primeira, minha esposa aprovou. Já levei uns pacotes de erva pra casa pra praticar e a gente vai manter o hábito – diz ele.

Os irmãos Julia, 16, e Vinícius Ebeling, 12, são filhos de gaúchos mas nasceram no Mato Grosso. Gabriel Costa / Agência RBS

Filhos de gaúchos matam a saudade do sabor

Nem todos que passam pelo evento estão tendo o primeiro contato com o chimarrão. Tem gente que está apenas matando a saudade. Os irmãos Julia e Vinícius Ebeling, de 16 e 12 anos, são filhos de gaúchos mas nasceram no Mato Grosso. Toda a vez que visitam o Rio Grande do Sul aproveitam a chance de sentir o sabor da tradição.

– A gente toma chimarrão lá, mas aqui tem um gostinho diferente. A gente se sente em casa – afirma Julia.

– Nossa família mantém a tradição em casa, a gente tem pilcha, ouve música tradicionalista e anda a cavalo, eu acho linda a nossa cultura – acrescenta Vinícius, que também é fã de guasqueria e aproveitou para aprender um pouco mais sobre essa profissão com o pesquisador Rodrigo Schlee.

Atividades são abertas ao público e realizadas no Centro. Cleiton Thiele / Divulgação

Mate faz parte das áreas da programação

O mate é liberado todo dia a partir das 11h, seja para beber, aprender ou até debater sobre a história desse hábito. Faz parte da exposição histórica, da exposição de fotos e da programação diária do festival, que no final de semana recebe ainda mais destaque com apresentações de dança e churrasco: tudo aberto ao público.

O festival é um movimento criado no ano passado em parceria entre poder público, patrocinadores e entidades, e tem expectativa de impactar 1 milhão de pessoas ao longo do mês na cidade. Confira a seguir a programação do final de semana.

Atividades no fim de semana

Sábado (20)

10h às 15h – Cordeiraço com Chef Jorge Aita (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier)

– Cordeiraço com Chef Jorge Aita (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier) 10h às 19h – Exposições + receptivo cultural mateando (Praça Major Nicoletti)

– Exposições + receptivo cultural mateando (Praça Major Nicoletti) 11h – Baile do Borges (Avenida Borges de Medeiros)

– Baile do Borges (Avenida Borges de Medeiros) 11h às 19h – Exposições (Largo da Borges)

Exposições (Largo da Borges) 11h às 23h – Cozinha Gaúcha

– Cozinha Gaúcha 13h – Palco Cultural, GrupoTarca (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier)

– Palco Cultural, GrupoTarca (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier) 15h – Papo de Churras (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier)

– Papo de Churras (Piquete no Lago Joaquina Rita Bier) 16h – Baile do Borges (Avenida Borges de Medeiros)

– Baile do Borges (Avenida Borges de Medeiros) 17h às 18h –Bolanta Histórica (Praça Major Nicoletti)

–Bolanta Histórica (Praça Major Nicoletti) 19h30min – Show Juliano Bolfe (Rua Coberta)

Domingo (21)