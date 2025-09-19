Geral

Chimarrão é a sensação entre os turistas no Festival Gaúchos, que segue até dia 28 em Gramado

Oficina do mate é uma das várias atrações do evento, que é aberto ao público e apresenta gastronomia, cultura, história e tradição do Rio Grande do Sul no centro da cidade

Gabriel Costa

