Caxienses ganham prêmios internacionais em mostra de orquídeas realizada neste final de semana

Orquídea destaque da exposição é cultivada por Silvio Jaeger. Ulisses Castro / Agencia RBS

O final de semana foi marcado por uma mostra de orquídeas raras nos Pavilhões da Festa da Uva. Trata-se da Exposição Nacional da Cattleya intermedia, organizada pela Associação de Orquidófilos de Caxias do Sul (Orca), por meio da Federação Gaúcha de Orquidófilos. O evento marcou a celebração dos 200 anos da variedade. No domingo (14), foram conhecidos os vencedores.

Entre os premiados, oito troféus nacionais foram vencidos por orquidófilos de Caxias do Sul. Já na premiação internacional, sete caxienses foram agraciados.

De acordo com Jordana Montanari, secretária da Orca e proprietária do Orquidário Tradição, a exposição contou com 1.158 plantas expostas, de 25 Associações e 136 orquidófilos. As orquídeas foram avaliadas por juízes internacionais da American Orchid Society (AOS).

O destaque da exposição foi a Orquídea da variedade Aquini de Silvio Jaeger, do Núcleo de Orquidófilos de Venâncio Aires. A variedade é cultivada há 150 anos.

Orquidário de Farroupilha leva o prêmio principal

Já a Orquídea de Ouro, considerada a melhor entre as Cattleya intermedia, foi vencida pelo Orquidário Pasa de Farroupilha.

Uma das novidades da exposição, segundo Jordana, foi a premiação para os orquidófilos mirins — para crianças e pré-adolescentes até 14 anos. Os destaques foram Manuela Muller, do Núcleo de Orquidófilos de Venâncio Aires, Martina Piva Cavalheiro, do Círculo Gaúcho de Orquidófilos de Porto Alegre, e Rafael Montanari Simonetto, dos Orquidófilos Reunidos de Caxias do Sul.

Orquídea de Rafael Montanari Simonetto foi um dos destaques do pêmio orquidófilos mirins. Jordana Montanari / Divulgação

Caxienses premiados internacionalmente

Sete caxienses receberam prêmios internacionais com as respectivas variedades de orquídeas: