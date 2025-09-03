Geral

Debates sobre a área
Notícia

Caxias do Sul sedia dois dos principais eventos acadêmicos de turismo da América Latina em setembro

Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo e Congresso Latino-Americano de Investigação Turística serão realizados na UCS entre os dias 16 e 19 deste mês

Alessandro Manzoni

