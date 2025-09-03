Caxias do Sul sedia dois dos principais eventos acadêmicos de turismo da América Latina em setembro

UCS irá sediar os eventos entre os dias 16 e 19 de setembro. Porthus Junior / Agencia RBS

Realizado anualmente em diferentes partes do país, o Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) será realizado em Caxias do Sul após 12 anos. Neste mês de setembro, a 22ª edição do evento ocorre junto com o X Congresso Latino-Americano de Investigação Turística (CLAIT). Ambos terão como sede o campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS) entre os dias 16 e 19.

A expectativa é reunir pesquisadores, professores, estudantes e profissionais do setor, promovendo debates e reflexões para o desenvolvimento do turismo, da hospitalidade e de áreas afins no contexto latino-americano.

O foco do evento são as pesquisas científicas em turismo, especialmente em torno do tema deste ano: Diversidade e Inclusão na Pesquisa em Turismo e Hospitalidade na América Latina. Os encontros contam com atividades como apresentação de trabalhos científicos (foram 306 aprovados nesta edição), premiação para as melhores dissertações de mestrado e teses de doutorado na área no país e workshops com temas sensíveis ao setor, como Turismo Antirracista e Letramento Racial, Inteligência Artificial no Processo de Pesquisa e Senderos y Voces del Turismo desde América Latina.

Os participantes também terão a oportunidade acompanhar um Walking Tour em Caxias, organizado pela Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, e conferir show de músicas latino-americanas com Lúcio Yanel e Músicos da Orquestra da UCS.