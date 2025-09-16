Geral

Templo histórico
Notícia

Catedral de Caxias do Sul inicia segunda fase de revitalização com foco nas pinturas internas

Após esta etapa, prevista para ser finalizada em abril de 2026, deve ocorrer a restauração da fachada e a pintura externa da igreja

Pablo Ribeiro

