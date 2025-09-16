Catedral de Caxias do Sul inicia segunda fase de revitalização com foco nas pinturas internas

O investimento estimado é de R$ 400 mil. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Catedral Diocesana de Caxias do Sul – Paróquia Santa Teresa D’Ávila entrou oficialmente em uma nova etapa do projeto de revitalização. A segunda fase da campanha Eu cuido da Catedral contempla a conservação e a recuperação das pinturas internas do templo. O investimento estimado é de R$ 400 mil, com prazo de execução de cerca de 10 meses, iniciado em maio deste ano. Recentemente foi concluída a conservação de toda a ala esquerda da Catedral.

As obras estão sob a responsabilidade da ARS Restaurações. O diretor da empresa, Ermindo Schuh já havia coordenado a primeira decoração da Catedral, em 1999. As intervenções contam com o acompanhamento dos arquitetos Sandra Favaro Barella, Franco Barella e Renata Brustolin. A equipe também participa dos estudos para a próxima fase, que prevê a revitalização da fachada e a pintura externa.

De acordo com o pároco da Catedral, padre Volnei Vanassi, os projetos de restauração vêm sendo executados desde 2023. Naquele ano, foram restaurados bancos e cadeiras; em 2024, concluída a reforma das portas da fachada. Agora, em 2025, a prioridade é a preservação das pinturas internas.

O anúncio da nova fase ocorreu no último domingo (14), durante a missa presidida pelo bispo diocesano, dom José Gislon, e concelebrada pelos padres da Catedral, Volnei Vanassi e Tiago Camozzato.