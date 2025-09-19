Castelo de Gelo, inspirado em "A Bela e a Fera", em Gramado, abre no dia 5 de novembro

O castelo terá capacidade para receber até 1,2 mil pessoas por dia. Hector Studios / divulgação

Acabou o mistério: a Hector Studios divulgou, nesta sexta-feira (19) a data de abertura da sua nova atração, em Gramado. O Castelo de Gelo, que terá o maior icebar temático do mundo, abre ao público no dia 5 de novembro.

O castelo cenográfico é inspirado no conto A Bela e a Fera e promete aos visitantes uma imersão em ambientes congelados combinados com efeitos especiais e ilusionismo e com temperaturas de até –15ºC. As sessões serão realizadas a cada 30 minutos, com permanência sugerida de 90 minutos. O público vestirá casacos e luvas especiais e no local haverá drinks especiais, com e sem álcool.

A venda de ingressos pelo site começa neste sábado (20), mas os valores ainda não foram divulgados. O Castelo funcionará de quarta a segunda-feira, das 14h30min às 21h.