Casal de Caxias do Sul é contemplado em ação que oferece fertilização in vitro gratuita

A mediadora judicial Aline Herpich e o especialista em engenharia de produção Marcos Paulo Baptista foram contemplados pelo projeto Ninho Solidário.

Uma postagem na rede social, a empatia de quem já passou pela mesma situação e a solidariedade de médicos especialistas vão ajudar um casal de Caxias do Sul a realizar o sonho de se tornar pais.

É desde o final de 2020 que Marcos Paulo Baptista, 44 anos, e Aline Herpich, 34, tentam ter o primeiro filho. No entanto, o diagnóstico de azoospermia, uma condição que afeta a produção, armazenamento e transporte dos espermatozoides, tem dificultado o processo que ganhou acompanhamento médico e será realizado por meio da fertilização in vitro (FIV). A realização, no entanto, será gratuita, patrocinada por uma clínica de reprodução assistida e oferecida pelo projeto Nós Tentantes, que apoia casais com dificuldade de engravidar.

Quem está à frente da ação é Karina Steiger, mãe por óvulos doados e que deixou o ramo da moda para se dedicar a auxiliar casais a realizarem a reprodução assistida. Atualmente, o processo, que não garante a gravidez, mas aumenta as chances, não sai por menos de R$ 30 mil.

— Vivemos na pele a infertilidade com barreira financeira, por isso o projeto nasceu, para reforçar o direito à parentalidade e trazer acessibilidade e inclusão dentro da medicina reprodutiva — explica Karina.

O projeto, sediado em Porto Alegre, se tornou o propósito de vida de Karina, que realiza anualmente a Ninho Solidário, ação dentro do Nós Tentantes, a que Marcos e Aline estão participando. Já são mais de 20 famílias contempladas com FIVs patrocinadas.

— Na grande maioria das vezes, a infertilidade feminina é a protagonista, se sabe muito mais dos diagnósticos da mulher do que do homem. Precisamos dar voz a esse desejo, também do homem, de ser pai que, algumas vezes, esbarra no silêncio.

De acordo com o médico Fábio Pasqualoto, a infertilidade é uma condição que se divide de forma igual entre homens e mulheres:

— O que mais causa a infertilidade nos homens é a varicocele, veias dilatas no escroto que se refletem em um aumento de temperatura do testículo, e isso produz uma alteração na qualidade e no número dos espermatozoides. Mas ela também pode ser causada por infecções maltratadas, causas genéticas, caxumba após a puberdade e IST’s.

Em busca de diagnóstico

Desde que assimilaram e encararam a dificuldade de engravidar como um problema solucionável, Aline e Marcos mudaram hábitos, incluíram o exercício físico na rotina e ajustaram a dieta para que as chances fossem potencializadas.

Mais adequada para o caso deles, no entanto, a FIV tem custos altos e que aumentam conforme a complexidade da situação — podendo chegar a um custo de R$ 70 mil. Marcos, por exemplo, ainda investiga se a azoospermia, descoberta por meio de um espermograma, altera sua produção de espermatozoides ou é obstrutiva, que impede a passagem deles. Para cada diagnóstico existe um tratamento.

— Receber o diagnóstico é muito difícil, ficamos vários dias tentando assimilar. A falta de informação sobre esse assunto e a incerteza sobre quais os próximos passos tornam o processo ainda mais complexo. Procuramos mais de um profissional e, com isso, as coisas foram ficando mais claras — diz Marcos.

Foi no projeto Nós Tentantes que o casal caxiense encontrou informações e apoio para iniciar a jornada:

— Não pensamos duas vezes em nos inscrevermos, todas as características do projeto estavam alinhadas às nossas expectativas e essa seria a possibilidade de abreviar o tempo de espera para dar início ao tratamento. Foi uma escola, derrubou paradigmas, preconceitos e desinformação. A Karina transformou a batalha pessoal dela em um projeto lindo, que leva informação e acolhimento para outras pessoas que encontram dificuldade na busca pelo teste de gravidez positivo.

O processo para seleção do casal contemplado envolveu entrevistas com os candidatos e levou em conta a logística.

— Precisamos individualizar cada jornada, somos uma rede de apoio que encurta caminhos e direciona. Não é sorteio, não conseguiria dormir se fossem escolhidos dessa forma. E mesmo quem não ganha o tratamento, ganha acolhimento para saber que não está só. Quem financia o projeto são os patrocinadores e as clínicas espalhadas pelo Brasil — explica Karina.

Como participar

Estão abertas as inscrições para o 12º Ninho Solidário. A nova edição será focada em pais que sofreram perdas gestacionais.

Dessa vez, um casal será contemplado com o tratamento completo de Fertilização in Vitro (FIV) gratuita que será realizado por uma clínica em Natal (RN), com início previsto até maio de 2026.

Poderão se inscrever casais maiores de idade que vivenciaram a perda gestacional ou após o nascimento de um filho. É preciso estar disponível para realizar o tratamento em Natal.