Em busca do sonho
Casal de Caxias do Sul é contemplado em ação que oferece fertilização in vitro gratuita

O "Nós Tentantes" surgiu em 2019 a partir da experiência dos criadores que esbarraram na dificuldade financeira para realizar a reprodução assistida. A edição de 2025 de uma das ações do projeto, a Ninho Solidário, selecionou Marcos Paulo Baptista e Aline Herpich, que já estão sendo acompanhados

