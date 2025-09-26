Geral

Casa é destruída por incêndio no bairro Madureira, em Caxias do Sul

Sinistro foi atendido pelos bombeiros na rótula da Marquês do Herval com a Professora Viero por volta das 3h desta sexta

Marcos Cardoso

