Casa é destruída por incêndio no bairro Madureira, em Caxias do Sul

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do sinistro ainda são desconhecidas. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Um incêndio destruiu um casa de construção mista e que estava abandonada no bairro Madureira, em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 3h desta sexta-feira (26) na rótula da Rua Marques do Herval com a Professora Viero.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Caxias, as causas ainda são desconhecidas. No entanto, acredita-se que a residência estava abandonada, pois não havia nem ligação elétrica.

Foram utilizados três caminhões dos bombeiros, com cerca de 12 mil litros de água. Uma retroescavadeira do Samae foi usada para acessar o parte inferior da casa e auxiliar na retirada de focos de incêndio, como madeiras.